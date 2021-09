Koncern Apple zaprezentował nową generację swojego firmowego telefonu, iPhone 13. Podczas konferencji zapowiedziano też premiery nowych wersji tabletów iPad oraz smartwatcha Apple Watch Series 7.

Szef Apple Tim Cook z nowym iPhonem 13. / APPLE INC. HANDOUT / PAP/EPA

Zaprezentowany smartfon ma nowy układ aparatów, o 28 proc. jaśniejszy ekran od swego poprzednika oraz nowy sześciordzeniowy procesor A15 Bionic, który według Apple ma osiągać do 50 proc. wyższą szybkość i wydajność niż chipy konkurentów.

Firma zaprezentowała też nowe możliwości kamery wideo umieszczonej w urządzeniu, która ma być zdolna m.in. do inteligentnej zmiany ostrości obrazu. Urządzenie ma kosztować od 699 dolarów za wersję mini i 799 dolarów za pełnowymiarowego iPhone'a.



Konkurencja nadal zmaga się, by dogonić nasze chipy - nie tylko z zeszłego roku, ale nawet sprzed dwóch lat - stwierdziła Kaiann Drance, dyrektor ds. marketingu iPhone'a.



W sprzedaży będą też nowe wersje iPhone'ów w wersji Pro, stanowiącego największy dotąd postęp jeśli chodzi o możliwości aparatów, umożliwiających np. makrofotografię. Do premiery dojdzie niecały rok po wypuszczeniu poprzedniej wersji urządzeń, iPhone 12.



Koncern z Cupertino w Kalifornii ogłosił też premierę swoich flagowych tabletów, iPada oraz iPada Mini. Większa wersja urządzenia ma zostać wyposażona w 20 proc. szybszy procesor. Miniaturowy tablet ma być kompatybilny ze stylusem Apple Pencil. Zarówno iPady, jak i iPhone'y mają być wyposażone w anteny 5G.



Kolejną ogłoszoną nowością jest smartwatch Apple Watch Series 7, który ma oferować większy ekran i więcej możliwości pomiarów biometrycznych. Zegarek ma być też mocniejszy i być odporny na kurz.

Tim Cook prezentujący możliwości nowego sprzętu Apple. / APPLE INC. HANDOUT / PAP/EPA