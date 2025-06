Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Włoska policja szuka turystów, który zniszczyli pokryte błyszczącymi kryształkami Swarovskiego krzesło, wykonane na wzór mebla z obrazu van Gogha. Muzeum w Palazzo Maffei w Weronie z kolei opublikowało nagranie, ku przestrodze tuż przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.

Do tego zajścia doszło w kwietniu, krzesło zostało więc już odrestaurowane. Mimo to muzeum w Palazzo Maffei w Weronie opublikowało teraz nagranie, apelując do zwiedzających o "szacunek dla sztuki".

Na nagraniu z kamer wewnętrznego monitoringu widać mężczyznę i kobietę, robiących sobie nawzajem zdjęcia, udających, że siedzą na tzw. "krześle Van Gogha".

W pewnym momencie mężczyzna upada na krzesło, miażdżąc je pod swoim ciężarem. Złamane zostały dwie nogi i główne siedzisko.

Co robią turyści? Szybciutko opuszczają pomieszczenie.

Pracownicy muzeum informują, że para uciekła z budynku, zanim personel zauważył, co się stało. O wszystkim została powiadomiona policja, ale do dziś nie udało się ustalić, kim byli.

Czasami tracimy głowę, żeby zrobić zdjęcie, i nie myślimy o konsekwencjach - mówi dyrektor muzeum Vanessa Carlon.

I dodaje: Oczywiście, to był wypadek, ale ci ludzie wyszli, nie rozmawiając z nami - to już nie jest wypadek. To koszmar dla każdego muzeum.

Krzesło zostało wykonane przez włoskiego artystę Nicolę Bollę i jest ozdobione kryształami Swarovskiego, wykonanymi z polerowanego, maszynowo ciętego szkła. Nazwa krzesła nawiązuje do Vincenta van Gogha jako hołd dla obrazu holenderskiego artysty przedstawiającego proste krzesło. Obraz ten wyszedł spod pędzla mistrza w 1888 roku.

Muzuem w Palazzo Maffei otwarto w 2020 roku, a w jego zbiorach znajduje się 650 eksponatów, w tym obrazy Picassa oraz starożytna sztuka egipska.