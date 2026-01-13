​Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył we wtorek, że USA podejmą "bardzo mocne działania", jeśli rząd Iranu zacznie wieszać protestujących. Według informacji amerykańskich mediów liczba zabitych podczas trwających od ponad dwóch tygodni antyrządowych protestów w Iranie może wynosić nawet 20 tysięcy osób.

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CBS News zagroził Iranowi zdecydowaną reakcją w przypadku egzekucji demonstrantów.

Wypowiedź Trumpa była odpowiedzią na informację Departamentu Stanu USA o planowanej egzekucji 26-letniego Erfana Soltaniego, skazanego na śmierć przez irańskie władze.

W Iranie od ponad dwóch tygodni trwają antyrządowe protesty, które rozpoczęły się z powodów ekonomicznych, a przerodziły się w ogólnonarodowe demonstracje przeciwko Republice Islamskiej.

Według CBS, liczba ofiar śmiertelnych protestów może wynosić od 12 do nawet 20 tysięcy osób.

Amerykański przywódca w udzielonym wywiadzie stacji CBS News odniósł się do tego, co dzieje się obecnie w Iranie. Prezydent USA pogroził przywódcą tego kraju. Nie słyszałem o wieszaniu. Jeśli będą ich wieszać, zobaczycie, co się stanie... Podejmiemy bardzo mocne działania, jeśli coś takiego zrobią - powiedział Trump.

Wypowiedź Trumpa ma związek z informacją, jaką podał we wtorek w serwisie X Amerykański Departament Stanu, który poinformował, że irańskie władze zamierzają stracić w środę jednego z demonstrantów. To 26-letni Erfan Soltani, który został skazany na karę śmierci.

Protesty w Iranie. Rośnie liczba zabitych

CBS podała we wtorek, że liczba zabitych podczas trwających od ponad dwóch tygodni antyrządowych protestów w Iranie może wynosić od 12 tys. do nawet 20 tys. osób. Protesty, które rozpoczęły się z powodów ekonomicznych - głównie gwałtownego spadku wartości waluty - szybko przekształciły się w ogólnonarodowe demonstracje przeciwko Republice Islamskiej.

Jednym z symboli irańskich protestów są zdjęcia publikowane przez irańskie kobiety, które fotografują się, gdy od płonącego portretu twarzy reżimu ajatollahów odpalają papierosa.

Stany Zjednoczone wezwały we wtorek swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Iranu i doradziły im rozważenie wyjazdu drogą lądową do Turcji lub Armenii. "Obywatele USA powinni natychmiast opuścić Iran. Rozważcie opuszczenie Iranu drogą lądową do Turcji lub Armenii, jeśli będzie to bezpieczne" - czytamy na stronie internetowej ambasady USA w Teheranie.