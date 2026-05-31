Pod koniec czerwca na tory wróci Adriatic Express - pociąg, który umożliwia bezpośrednią podróż z polski do chorwackiej Rijeki. Czy w przyszłości będzie on kursował również poza sezonem wakacyjnym? Szefostwo PKP nie wyklucza takiej możliwości. Zastrzega jednak, że ten scenariusz stanie się realny dopiero za kilka lat.

Rijeka / Nel Pavletic/PIXSELL / PAP/PIXSELL

Pociąg Adriatic Express swój pierwszy kurs w tym roku odbędzie 26 czerwca. Będzie kursował do końca sierpnia 6 razy w tygodniu.



W drodze do stacji docelowej, czyli chorwackiej Rijeki, Adriatic Express przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Tegoroczną nowością jest wagon do słoweńskiego Kopru. Zostanie on odłączony w Lublanie, a reszta składu pojedzie dalej do Chorwacji.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował, że przewoźnik rozważy rozszerzenie terminów kursowania pociągu, kiedy zakończy się modernizacja infrastruktury kolejowej w Słowenii.

Jeżeli wtedy będzie można wyraźnie skrócić czas przejazdu to rozważymy rozszerzenie oferty. To jest perspektywa 2028 lub 2029 roku - dodał.

Pociąg Adriatic Express do Rijeki w ubiegłorocznym letnim rozkładzie jazdy jeździł przez całe wakacje. Według danych resortu infrastruktury skorzystało z niego 9,3 tys. osób.

Rijeka - atrakcje turystyczne, smaki lata i festiwale

Rijeka, położona w północno-zachodniej Chorwacji, to trzecie co do wielkości miasto kraju, słynące z portu rybackiego i przemysłu. Choć dotąd ustępowała popularnością takim kurortom jak Split czy Dubrownik, w tym sezonie ma szansę stać się jednym z hitów wakacyjnych wyjazdów Polaków. Miasto zachwyca bogatą historią, zabytkami oraz niepowtarzalnym klimatem.

Warto zobaczyć barokową katedrę Św. Wita, kościół Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny oraz Zamek Trsat - jedną z najstarszych fortyfikacji na chorwackim wybrzeżu, z której rozciąga się spektakularny widok na okolicę. Rijeka to także liczne muzea, w tym Muzeum Morskie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oraz tętniąca życiem promenada Korzo, pełna kawiarni, sklepików i restauracji.

Miłośnicy lokalnej kuchni znajdą tu wiele regionalnych przysmaków - od gulaszu z dorsza, przez klopsiki z sardynek, po risotto z mątwy. W czerwcu i lipcu w mieście odbywa się festiwal Rijeka Summer Nights, który przyciąga artystów z całej Europy. Warto także odwiedzić lokalny targ rybny oraz warzywno-owocowy, gdzie można kupić świeże produkty prosto od chorwackich sprzedawców.