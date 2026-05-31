Pod koniec czerwca na tory wróci Adriatic Express - pociąg, który umożliwia bezpośrednią podróż z polski do chorwackiej Rijeki. Czy w przyszłości będzie on kursował również poza sezonem wakacyjnym? Szefostwo PKP nie wyklucza takiej możliwości. Zastrzega jednak, że ten scenariusz stanie się realny dopiero za kilka lat.

Pociąg Adriatic Express swój pierwszy kurs w tym roku odbędzie 26 czerwca. Będzie kursował do końca sierpnia 6 razy w tygodniu. 

W drodze do stacji docelowej, czyli chorwackiej Rijeki, Adriatic Express przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Tegoroczną nowością jest wagon do słoweńskiego Kopru. Zostanie on odłączony w Lublanie, a reszta składu pojedzie dalej do Chorwacji.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował, że przewoźnik rozważy rozszerzenie terminów kursowania pociągu, kiedy zakończy się modernizacja infrastruktury kolejowej w Słowenii.

Jeżeli wtedy będzie można wyraźnie skrócić czas przejazdu to rozważymy rozszerzenie oferty. To jest perspektywa 2028 lub 2029 roku - dodał.

Pociąg Adriatic Express do Rijeki w ubiegłorocznym letnim rozkładzie jazdy jeździł przez całe wakacje. Według danych resortu infrastruktury skorzystało z niego 9,3 tys. osób.

Rijeka - atrakcje turystyczne, smaki lata i festiwale

Rijeka, położona w północno-zachodniej Chorwacji, to trzecie co do wielkości miasto kraju, słynące z portu rybackiego i przemysłu. Choć dotąd ustępowała popularnością takim kurortom jak Split czy Dubrownik, w tym sezonie ma szansę stać się jednym z hitów wakacyjnych wyjazdów Polaków. Miasto zachwyca bogatą historią, zabytkami oraz niepowtarzalnym klimatem.

Warto zobaczyć barokową katedrę Św. Wita, kościół Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny oraz Zamek Trsat - jedną z najstarszych fortyfikacji na chorwackim wybrzeżu, z której rozciąga się spektakularny widok na okolicę. Rijeka to także liczne muzea, w tym Muzeum Morskie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oraz tętniąca życiem promenada Korzo, pełna kawiarni, sklepików i restauracji.

Miłośnicy lokalnej kuchni znajdą tu wiele regionalnych przysmaków - od gulaszu z dorsza, przez klopsiki z sardynek, po risotto z mątwy. W czerwcu i lipcu w mieście odbywa się festiwal Rijeka Summer Nights, który przyciąga artystów z całej Europy. Warto także odwiedzić lokalny targ rybny oraz warzywno-owocowy, gdzie można kupić świeże produkty prosto od chorwackich sprzedawców. 

Zobacz również:

Piękne widoki, ciepły Adriatyk i gulasz z dorsza. Z Polski można dojechać tam pociągiem