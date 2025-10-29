Dramatyczny w skutkach dla mieszkańców Jamajki i Haiti okazał się huragan Melissa. Z pierwszych oficjalnych danych przekazanych przez władze obu państw wynika, że w sumie zginęło tam ponad 30 osób. Wśród ofiar żywiołu są dzieci.
- Po więcej aktualnych informacji ze Świata zapraszamy na RMF24.pl
Przynajmniej 20 osób to ofiary powodzi na Haiti wywołanej żywiołem. To prawdopodobnie nie jest ostateczny bilans, bo lista zaginionych jest długa.
Jak pisze agencja Reutera, władze Haiti poinformowały, że co najmniej 25 osób, w tym 10 dzieci, poniosły śmierć w wyniku huraganu Melissa, głównie z powodu powodzi w Petit-Goave. 10 osób nadal uważa się za zaginione.