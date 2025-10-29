Dramatyczny w skutkach dla mieszkańców Jamajki i Haiti okazał się huragan Melissa. Z pierwszych oficjalnych danych przekazanych przez władze obu państw wynika, że w sumie zginęło tam ponad 30 osób. Wśród ofiar żywiołu są dzieci.

Zobacz również:

  • Po więcej aktualnych informacji ze Świata zapraszamy na RMF24.pl

Przynajmniej 20 osób to ofiary powodzi na Haiti wywołanej żywiołem. To prawdopodobnie nie jest ostateczny bilans, bo lista zaginionych jest długa.

Jak pisze agencja Reutera, władze Haiti poinformowały, że co najmniej 25 osób, w tym 10 dzieci, poniosły śmierć w wyniku huraganu Melissa, głównie z powodu powodzi w Petit-Goave. 10 osób nadal uważa się za zaginione.

Z kolei jamajskie władze poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych. "Z przykrością informuję, że policja w St. Elizabeth potwierdziła zgon czterech osób - trzech mężczyzn i jednej kobiety. Odnaleziono ich po tym, gdy zostali wyrzuceni przez wody powodziowe wywołane przez huragan" - napisał w komunikacie prasowym Desmond McKenzie, wiceprzewodniczący Jamajskiej Rady ds. Zarządzania Ryzykiem Katastrof.

W Jamajce ogłoszono stan klęski żywiołowej. Na wyspie zaczyna brakować jedzenia i czystej wody. 

Dotknięte kataklizmem kraje czekają na pomoc humanitarną.

Huragan Melissa przeszedł przez Jamajkę i Haiti

Huragan Melissa po przejściu przez Jamajkę i Haiti, gdzie wiatr wiał z prędkością niemal 300 km/godz., minął Kubę, ale już ze znacznie mniejszą siłą. Osłabł do kategorii 2. w skali Saffira-Simpsona, ale na Kubie pozostawił po sobie zniszczenia i ulewne deszcze.

Melissa następnie przesunęła się w kierunku Bahamów, gdzie, według amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), spodziewana jest jeszcze w środę, a następnie skieruje się w stronę Bermudów, gdzie ma dotrzeć w czwartek wieczorem.

"Najsilniejszy huragan od 90 lat"

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oświadczył, że huragan spowodował "znaczne szkody", ale jak dotąd nie zgłosił żadnych ofiar. Wiele rzek wystąpiło z brzegów, zniszczonych jest wiele domów, pozrywane są linie energetyczne.

Uderzając we wtorek w Jamajkę Meliisa była najsilniejszym huraganem od 90 lat w tym rejonie. Doszło do ogromnych, bezprecedensowych zniszczeń infrastruktury, mienia, dróg, sieci komunikacyjnych i energetycznych - powiedział Dennis Zulu, koordynator ONZ ds. krajów karaibskich, w tym Jamajka.