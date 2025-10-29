Z kolei jamajskie władze poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych. "Z przykrością informuję, że policja w St. Elizabeth potwierdziła zgon czterech osób - trzech mężczyzn i jednej kobiety. Odnaleziono ich po tym, gdy zostali wyrzuceni przez wody powodziowe wywołane przez huragan" - napisał w komunikacie prasowym Desmond McKenzie, wiceprzewodniczący Jamajskiej Rady ds. Zarządzania Ryzykiem Katastrof.

Huragan Melissa przeszedł przez Jamajkę i Haiti

Huragan Melissa po przejściu przez Jamajkę i Haiti, gdzie wiatr wiał z prędkością niemal 300 km/godz., minął Kubę, ale już ze znacznie mniejszą siłą. Osłabł do kategorii 2. w skali Saffira-Simpsona, ale na Kubie pozostawił po sobie zniszczenia i ulewne deszcze.

Melissa następnie przesunęła się w kierunku Bahamów, gdzie, według amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), spodziewana jest jeszcze w środę, a następnie skieruje się w stronę Bermudów, gdzie ma dotrzeć w czwartek wieczorem.

"Najsilniejszy huragan od 90 lat"

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oświadczył, że huragan spowodował "znaczne szkody", ale jak dotąd nie zgłosił żadnych ofiar. Wiele rzek wystąpiło z brzegów, zniszczonych jest wiele domów, pozrywane są linie energetyczne.

Uderzając we wtorek w Jamajkę Meliisa była najsilniejszym huraganem od 90 lat w tym rejonie. Doszło do ogromnych, bezprecedensowych zniszczeń infrastruktury, mienia, dróg, sieci komunikacyjnych i energetycznych - powiedział Dennis Zulu, koordynator ONZ ds. krajów karaibskich, w tym Jamajka.