Dramatyczny w skutkach dla mieszkańców Jamajki i Haiti okazał się huragan Melissa. Z pierwszych oficjalnych danych przekazanych przez władze obu państw wynika, że w sumie zginęło tam co najmniej 27 osób. Wśród ofiar żywiołu są dzieci.
Jak pisze agencja Reutera, władze Haiti poinformowały, że co najmniej 23 osoby, w tym 10 dzieci, poniosły śmierć w wyniku huraganu Melissa, głównie z powodu powodzi w Petit-Goave. 10 osób nadal uważa się za zaginione.