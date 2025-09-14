Uroczysty klimat panował w niedzielę podczas spotkania papieża Leona XIV z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, bowiem dziś papież skończył 70 lat. Na placu Świętego Piotra grupy muzyczne zagrały Leonowi XIV melodię "Happy birthday".
W niedzielę 14 września papież Leon XIV - Robert Francis Prevost - kończy 70 lat. Urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich, hiszpańskich, a także kreolskich korzeniach. Na Stolicę Piotrową wybrany został 8 maja tego roku. Pierwszy w historii papież z USA to augustianin z Chicago, były wieloletni misjonarz w Peru, poliglota i miłośnik sportu, przede wszystkim tenisa, a z wykształcenia również matematyk.
Z okazji okrągłych urodzin, wierni przynieśli na plac św. Piotra na niedzielną modlitwę Anioł Pański transparenty z życzeniami urodzinowymi dla papieża w kilku językach. Wydaje się, że wiecie: dziś kończę 70 lat. Dziękuję Bogu, moim rodzicom i dziękuję tym, którzy wspomnieli mnie w modlitwie. Bardzo wszystkim dziękuję - powiedział Leon XIV. Po tych słowach na placu Świętego Piotra wierni odśpiewali papieżowi "Happy birthday".