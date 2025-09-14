Uroczysty klimat panował w niedzielę podczas spotkania papieża Leona XIV z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, bowiem dziś papież skończył 70 lat. Na placu Świętego Piotra grupy muzyczne zagrały Leonowi XIV melodię "Happy birthday".

70. urodziny papieża Leona XIV. Pielgrzymi zgromadzeni 14 września na placu Świętego Piotra podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie / FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News / East News

W niedzielę 14 września papież Leon XIV - Robert Francis Prevost - kończy 70 lat. Urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich, hiszpańskich, a także kreolskich korzeniach. Na Stolicę Piotrową wybrany został 8 maja tego roku. Pierwszy w historii papież z USA to augustianin z Chicago, były wieloletni misjonarz w Peru, poliglota i miłośnik sportu, przede wszystkim tenisa, a z wykształcenia również matematyk.

Z okazji okrągłych urodzin, wierni przynieśli na plac św. Piotra na niedzielną modlitwę Anioł Pański transparenty z życzeniami urodzinowymi dla papieża w kilku językach. Wydaje się, że wiecie: dziś kończę 70 lat. Dziękuję Bogu, moim rodzicom i dziękuję tym, którzy wspomnieli mnie w modlitwie. Bardzo wszystkim dziękuję - powiedział Leon XIV. Po tych słowach na placu Świętego Piotra wierni odśpiewali papieżowi "Happy birthday".

Papież Leon XIV w dniu swoich okrągłych urodzin 14 września 2025 / FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News / East News