Uroczysty klimat panował w niedzielę podczas spotkania papieża Leona XIV z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, bowiem dziś papież skończył 70 lat. Na placu Świętego Piotra grupy muzyczne zagrały Leonowi XIV melodię "Happy birthday".

Zobacz również:

W niedzielę 14 września papież Leon XIV - Robert Francis Prevost - kończy 70 lat. Urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich, hiszpańskich, a także kreolskich korzeniach. Na Stolicę Piotrową wybrany został 8 maja tego roku. Pierwszy w historii papież z USA to augustianin z Chicago, były wieloletni misjonarz w Peru, poliglota i miłośnik sportu, przede wszystkim tenisa, a z wykształcenia również matematyk.

Z okazji okrągłych urodzin, wierni przynieśli na plac św. Piotra na niedzielną modlitwę Anioł Pański transparenty z życzeniami urodzinowymi dla papieża w kilku językachWydaje się, że wiecie: dziś kończę 70 lat. Dziękuję Bogu, moim rodzicom i dziękuję tym, którzy wspomnieli mnie w modlitwie. Bardzo wszystkim dziękuję - powiedział Leon XIV. Po tych słowach na placu Świętego Piotra wierni odśpiewali papieżowi "Happy birthday".

Wcześniej Leon XIV mówił, że w poniedziałek przypada 60. rocznica ustanowienia synodu biskupów, co było - jak dodał - "profetyczną intuicją świętego Pawła VI". Papież wyjaśnił, że celem tej inicjatywy było to, by biskupi mogli jeszcze bardziej i lepiej wyrażać jedność z następcą świętego Piotra. Wyraził pragnienie, by ta rocznica zachęciła do odnowionego zaangażowania na rzecz jedności i misji Kościoła.