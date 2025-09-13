Iga Świątek wraca do rywalizacji po wielkoszlemowym US Open. Nasza znakomita tenisistka wystartuje w turnieju WTA500 w Seulu. Rozstawiona z numerem 1 Polka będzie miała w pierwszej rundzie wolny los.

Iga Świątek / Li Rui/Xinhua News / East News

W drugiej rundzie rywalką Igi Świątek będzie Chinka Lin Zhu lub Rumunka Sorana Cirstea.

Stawką tego pojedynku będzie awans do ćwierćfinału, gdzie na Polkę może czekać Czeszka Barbora Krejcikova, Rumunka Jaqueline Cristian, Brytyjka Emma Raducanu (numer 8) lub tenisistka z kwalifikacji.

W drugiej połowie turniejowej drabinki znalazła się między innymi 11. w rankingu WTA Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa, a także Brazylijka Beatriz Haddad Maia, rozstawiona z numerem 6. triumfatorka ubiegłorocznej edycji.

W finale turnieju, mającego wówczas rangę WTA 250, Maia pokonała Darię Kasatkinę (1.) 1:6, 6:4, 6:1.

Iga Świątek w 2024 roku w Seulu nie występowała.