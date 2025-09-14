Warszawa poruszy kwestię wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną we wtorek na spotkaniu ministrów ds. europejskich Unii Europejskiej - ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Jeden z 21 rosyjskich dronów, które wleciały do Polski w nocy 10 września - ten spadł W poblizu miejscowosci Mniszków (woj. łódzkie) / Anita Walczewska/East News / East News

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon informuje, że Polska poruszy kwestię naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w najbliższy wtorek na spotkaniu ministrów ds. europejskich Unii Europejskiej.

Warszawa poruszy tę kwestię w tzw. punktach różnych, czyli w części niepoświęconej głównemu tematowi spotkania, a więc na końcu posiedzenia. Już raz, w środę, Polska informowała unijnych ambasadorów o sytuacji. Teraz chodzi także o wsparcie, jakiego kraje Unii mogą udzielić Polsce.

Możliwe, że będzie także więcej informacji na temat muru dronów, który zapowiedziała podczas swojego dorocznego orędzia szefowa KE Ursula von der Leyen. Jak usłyszała dziennikarka RMF FM, "na razie nie ma wielu szczegółów na ten temat, gdyż projekt ten jest jeszcze rozwijany w gabinecie szefowej KE".

Jeden z dyplomatów powiedział także, że kwestia ataku dronów zostanie poruszona również na październikowym szczycie przywódców UE.