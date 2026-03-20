W hrabstwie Kent na południowym wschodzie Anglii odnotowano już 29 przypadków zapalenia opon mózgowych. Służby sanitarne uspokajają, że tempo wykrywania nowych zachorowań zaczyna słabnąć, jednak sytuacja wciąż budzi niepokój lokalnej społeczności. Władze prowadzą szeroko zakrojoną akcję szczepień i dystrybucji antybiotyków, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

Studenci czekający w kolejce po szczepionkę / Gareth Fuller / PAP/PA

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W ostatnich dniach mieszkańców hrabstwa Kent zaniepokoiły doniesienia o gwałtownym wzroście liczby przypadków zapalenia opon mózgowych . Do czwartkowego popołudnia służby sanitarne potwierdziły 29 zachorowań, z czego 18 przypadków potwierdzono laboratoryjnie, a 11 uznano za prawdopodobne. Najwięcej uwagi budzi fakt, że aż 13 z tych przypadków wywołały meningokoki grupy B - bakterie rzadko występujące, ale znane ze swojego agresywnego przebiegu i wysokiego ryzyka powikłań.

Tragiczne skutki i działania prewencyjne

Niestety, choroba zebrała już tragiczne żniwo. Wśród ofiar znalazła się 18-letnia licealistka oraz 21-letni student. Obie osoby zmarły w wyniku powikłań związanych z zakażeniem. W odpowiedzi na rosnącą liczbę zachorowań, Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) natychmiast wdrożyła szeroko zakrojoną akcję prewencyjną.

Już od środy rozpoczęto szczepienia osób z grup podwyższonego ryzyka. Do tej pory zaszczepiono blisko 2500 osób, a rozdysponowano około 10 tysięcy dawek antybiotyków. Szczepienia objęły m.in. osoby, które w dniach 5-15 marca bawiły się w popularnym klubie nocnym Club Chemistry w Canterbury, uczniów czterech szkół, u których wykryto przypadki choroby, a także studentów i pracowników Uniwersytetu Kent oraz Canterbury Christ Church University. Dodatkowo, szczepieniami i profilaktyką objęto wszystkie osoby mające bliski kontakt z zakażonymi.

Źródło zakażeń i działania służb

Pierwsze przypadki zapalenia opon mózgowych wykryto w niedzielę w Canterbury. Szybko okazało się, że większość zachorowań łączy się z jednym miejscem - popularnym wśród studentów klubem Club Chemistry. Władze sanitarne prowadzą intensywne dochodzenie epidemiologiczne, aby ustalić dokładny przebieg zakażeń i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Służby apelują do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi, o czujność i zgłaszanie się na szczepienia oraz obserwowanie swojego stanu zdrowia. Objawy zapalenia opon mózgowych mogą pojawić się nagle i obejmować m.in. wysoką gorączkę, silny ból głowy, sztywność karku, nudności, światłowstręt oraz charakterystyczną wysypkę.