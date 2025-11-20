Spływy piroklastyczne to największe zagrożenie towarzyszące erupcjom wulkanów - to właśnie one odpowiadają za najwięcej zgonów i w przeszłości doprowadziły m.in. do anihilacji Pompejów i Herkulanum po erupcji Wezuwiusza w 79 r. n.e.

Niektóre z nagrań zrobionych podczas wczorajszej erupcji to czyste szaleństwo - na jednym materiale widać, jak spływ piroklastyczny mknie doliną i przechodzi przez most, a miejscowi kręcą go smartfonami. "Gdyby gorący spływ piroklastyczny się rozgałęził i pomknął drogą, to kręcący zginęliby na miejscu" - czytamy na facebookowym profilu Wulkany Świata.

Indonezja wulkanami stoi

Wulkan Semeru jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Indonezji, a jego erupcje w przeszłości wielokrotnie prowadziły do ofiar śmiertelnych i strat materialnych. Szczególnie tragiczna była erupcja z grudnia 2021 r., kiedy zginęło 57 osób, ponad 100 zostało rannych, a 23 uznano za zaginione.

Sama Indonezja to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie i wulkanicznie krajów na świecie. Wynika to z położenia państwa na tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia - obszarze, gdzie stykają się płyty tektoniczne, co sprzyja zarówno erupcjom wulkanicznym, jak i trzęsieniom ziemi.

W Indonezji jest ponad 130 aktywnych wulkanów - najwięcej na świecie. Do najbardziej znanych należą Krakatau, Tambora i Merapi.