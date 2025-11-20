Indonezja groźnymi wulkanami stoi. Jeden z nich, Semeru, pokazał w środę, co potrafi - targnęła nim gwałtowna erupcja, w wyniku której zboczem i dolinami zszedł masywny spływ piroklastyczny, czyli mieszanina gorących gazów, popiołu i okruchów skalnych. Nagrania są przerażające. Cud, że nikomu nic się nie stało.

  • W środę doszło do silnej erupcji wulkanu Semeru na indonezyjskiej wyspie Jawa.
  • Zboczami wulkanu i dalej dolinami pomknął spływ piroklastyczny, czyli mieszanina gorących gazów.
  • Na szczęście nikomu nic się nie stało - indonezyjskie służby ewakuowały ponad 900 osób, w tym 170 wspinaczy.
  • Nagrania zrobione podczas erupcji są niesamowite. Obejrzysz je w poniższym artykule.
  • Po więcej informacji ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

W środę doszło do silnej, gwałtownej i niebezpiecznej erupcji wulkanu Semeru, będącego jednocześnie najwyższym szczytem Jawy - największej indonezyjskiej wyspy.

Semeru wybuchał tego dnia kilka razy, ale najsilniejsza erupcja rozpoczęła się ok. godz. 16:00 czasu lokalnego, zaskakując zarówno mieszkańców okolicznych wiosek, jak i turystów przebywających na popularnych szlakach wspinaczkowych. Władze natychmiast ogłosiły alarm i rozpoczęły akcję ewakuacyjną.

Według informacji przekazanych przez indonezyjską agencję ds. zarządzania kryzysowego, w rejonie wulkanu przebywało ponad 900 osób, w tym 170 wspinaczy. Służby ratunkowe szybko zlokalizowały i ewakuowały wszystkich turystów oraz ich przewodników. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany. Ewakuowani zostali przewiezieni do bezpiecznych stref oddalonych od zagrożonego obszaru.

Po erupcji władze podniosły poziom alarmowy do najwyższego, apelując do mieszkańców i turystów o unikanie obszaru w promieniu 5 kilometrów od krateru.

Spływ piroklastyczny pomknął zboczem

Wczorajszej erupcji wulkanu Semeru towarzyszyła emisja popiołu, który osiągnął wysokość około 2 kilometrów ponad krater, i spływ piroklastyczny, który dotarł na odległość nawet 14,5 km od wulkanu.

Spływy piroklastyczne to gwałtowne, bardzo niebezpieczne zjawiska towarzyszące erupcjom wulkanicznym, polegające na szybkim przemieszczaniu się mieszaniny gorących gazów, popiołów, okruchów skalnych i innych materiałów wulkanicznych po stokach wulkanu. Powstają najczęściej podczas erupcji eksplozywnych, gdy kolumna erupcyjna zapada się pod własnym ciężarem lub w wyniku zawalenia się kopuły lawowej.

Spływy piroklastyczne to największe zagrożenie towarzyszące erupcjom wulkanów - to właśnie one odpowiadają za najwięcej zgonów i w przeszłości doprowadziły m.in. do anihilacji Pompejów i Herkulanum po erupcji Wezuwiusza w 79 r. n.e.

Niektóre z nagrań zrobionych podczas wczorajszej erupcji to czyste szaleństwo - na jednym materiale widać, jak spływ piroklastyczny mknie doliną i przechodzi przez most, a miejscowi kręcą go smartfonami. "Gdyby gorący spływ piroklastyczny się rozgałęził i pomknął drogą, to kręcący zginęliby na miejscu" - czytamy na facebookowym profilu Wulkany Świata.

Indonezja wulkanami stoi

Wulkan Semeru jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Indonezji, a jego erupcje w przeszłości wielokrotnie prowadziły do ofiar śmiertelnych i strat materialnych. Szczególnie tragiczna była erupcja z grudnia 2021 r., kiedy zginęło 57 osób, ponad 100 zostało rannych, a 23 uznano za zaginione.

Sama Indonezja to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie i wulkanicznie krajów na świecie. Wynika to z położenia państwa na tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia - obszarze, gdzie stykają się płyty tektoniczne, co sprzyja zarówno erupcjom wulkanicznym, jak i trzęsieniom ziemi.

W Indonezji jest ponad 130 aktywnych wulkanów - najwięcej na świecie. Do najbardziej znanych należą Krakatau, Tambora i Merapi.