Katastrofa kolejowa w Czechach. W czwartek rano na południu kraju zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Co najmniej pięć osób jest poważnie rannych oraz 40 lekko.

W czwartek rano w Czechach doszło do poważnej katastrofy kolejowej.

Na trasie w rejonie Czeskich Budziejowic, zderzyły się pociąg pospieszny i osobowy.

W wyniku zderzenia kilka osób odniosło poważne obrażenia, a kilkadziesiąt zostało lekko rannych.

W czwartek rano, około godziny 6.20, na trasie między miejscowościami Zliv i Divczice w rejonie Czeskich Budziejowic doszło do zderzenia pociągu pospiesznego z osobowym.

Do wypadku doszło tuż za stacją Zliv w kierunku Pilzna.

Pięć osób zostało przyjętych do szpitala z poważnymi obrażeniami - powiedziała agencji CTK rzeczniczka regionalnego szpitala w Czeskich Budziejowicach. Kilkadziesiąt osób zostało lżej rannych.

Ruch kolejowy na trasie Czeskie Budziejowice - Pilzno został wstrzymany. Organizowany jest zastępczy ruch autobusowy.

Zderzenie pociągów na południu Czech

Wszyscy pasażerowie z obu pociągów zostali ewakuowani. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni.

Do pomocy poszkodowanym skierowano także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Badanie wskazało, że maszyniści obu pociągów byli trzeźwi.

Minister transportu Martin Kupka napisał na platformie X, że przyczyna wypadku jest badana, ale wstępne informacje wskazują, że jeden z pociągów prawdopodobnie przejechał sygnał stop.