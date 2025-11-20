Prezydent USA Donald Trump poparł 28-punktowy plan zakończenia wojny - podaje stacja NBC News, powołując się na wysokie rangą źródło w amerykańskiej administracji. Światowe media informują o dokumencie, który ma być dla Ukrainy "faktem dokonanym".

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

Stacja przekazała, że plan był po cichu opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawicieli administracji i był on konsultowany z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami ukraińskich władz.

W opracowywanie planu byli zaangażowani przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć prezydenta Jared Kushner - utrzymuje źródło NBC News.



Natomiast według źródła zbliżonego do ukraińskiego rządu i zdaniem europejskiego urzędnika zaznajomionego z tą sprawą, Ukraina nie brała udziału w opracowywaniu planu. Kijów został poinformowany o konturach projektu, lecz nie powiadomiono go o szczegółach.

Źródło uważa, że moment wysunięcia tej propozycji, który zbiega się ze skandalem korupcyjnym w Ukrainie, nie jest przypadkowy. Ukraińscy urzędnicy uważają, że Kreml może w ten sposób próbować wykorzystać osłabioną pozycję ukraińskiego przywództwa.

Trzech przedstawicieli władz USA powiedziało NBC News, że ramy porozumienia pokojowego muszą być jeszcze zaprezentowane Ukraińcom, a zakończenie prac nad projektem zbiegło się w czasie z wizytą delegacji amerykańskiej w Ukrainie.

Według Axiosa i "Financial Times" plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii.