Nowoczesne technologie coraz częściej zmieniają nasze spojrzenie na świat – również ten ukryty głęboko pod powierzchnią ziemi. Najnowsze badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców z wykorzystaniem sztucznej inteligencji rzucają zupełnie nowe światło na jeden z najbardziej niebezpiecznych wulkanów na świecie – Campi Flegrei, położony tuż przy Neapolu. Odkrycie nie tylko redefiniuje ryzyko związane z tym włoskim superwulkanem, ale także pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy, które mogą prowadzić do katastrofalnych wydarzeń.

Pozzuoli, Włochy / Shutterstock

Zespół z Stanford University dzięki algorytmom uczenia maszynowego odkrył ponad 54 tysiące wcześniej niewykrytych mikrotrzęsień ziemi w kalderze Campi Flegrei.

Nowa technologia pozwoliła na stworzenie szczegółowej mapy podziemnych pęknięć i uskoków, w tym pierścieniowego uskoku (ring fault) wokół kaldery.

Obserwowany bradyseizm (powolne ruchy terenu) i wzrost poziomu gruntu o 15 mm miesięcznie zwiększają ryzyko kolejnych wstrząsów wzdłuż ring fault.

Sztuczna inteligencja na tropie ukrytych trzęsień ziemi

Zespół badaczy, kierowany przez Xing Tana ze Stanford University, zastosował zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do analizy danych sejsmicznych z ostatnich lat. Efekt? W ciągu zaledwie trzech lat zidentyfikowano ponad 54 tysiące wcześniej niezauważonych trzęsień ziemi w obrębie kaldery Campi Flegrei. To prawdziwy przełom - tradycyjne metody analizy sejsmogramów nie były w stanie wykryć tak wielu drobnych, nakładających się na siebie sygnałów.

Dzięki nowym technologiom udało się nie tylko wykryć te mikrotrzęsienia, ale również precyzyjnie określić ich lokalizację. To pozwoliło naukowcom na stworzenie szczegółowej mapy podziemnych pęknięć i uskoków, które do tej pory pozostawały niewidoczne.

Odkrycie pierścienia - klucz do zrozumienia zagrożenia

Najbardziej zaskakującym wynikiem badań okazało się odkrycie wyraźnego, pierścieniowego uskoku - tzw. ring fault - który otacza kalderę Campi Flegrei. Tego typu struktura to nic innego jak okrężna szczelina powstała w wyniku zapadnięcia się wulkanicznej niecki po potężnej erupcji. Ring fault nie tylko wyznacza granice kaldery, ale także stanowi naturalny kanał, którym rozprzestrzeniają się naprężenia i wzdłuż którego mogą koncentrować się trzęsienia ziemi.

Mapa opracowana przez naukowców pokazuje, że ten pierścień jest wyjątkowo dobrze zaznaczony i obejmuje zarówno obszary lądowe, jak i fragmenty dna morskiego. Co więcej, to właśnie wzdłuż tej struktury koncentruje się większość zarejestrowanych wstrząsów. Odkrycie to pozwala po raz pierwszy z taką precyzją wyznaczyć strefy największego ryzyka w obrębie Campi Flegrei.