Jak to możliwe, że lekarz miał zarobić nawet 1,6 miliona złotych, mimo że nie pojawiał się na części dyżurów? Czy to jednostkowy przypadek, czy dowód na systemowe luki w kontroli finansów w ochronie zdrowia? Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia.

Bartosz Arłukowicz, europoseł KO i były minister zdrowia / Michał Dukaczewski / RMF FM

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Nie milkną echa sprawy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, który będąc szefem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, miał zarobić 1,6 mln zł. Kto powinien ponieść konsekwencje, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki? Czy wprowadzenie tzw. maksymalnych stawek ma sens i czy w ogóle da się sprawiedliwie wycenić pracę specjalistów, np. chirurgów wykonujących skomplikowane operacje?

Bartosza Arłukowicza zapytamy także o pomysły zmian systemowych - w tym zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia oraz lepsze wykorzystanie sprzętu medycznego. Czy wydłużenie czasu pracy aparatury i wprowadzenie systemu zmianowego to realne rozwiązania, czy kolejne wyzwanie kadrowe?

Nie zabraknie również tematu kondycji systemu - od sytuacji młodych lekarzy po problemy finansowe szpitali powiatowych. Czy w atmosferze skandalu możliwa jest jeszcze spokojna, merytoryczna debata o reformie ochrony zdrowia i przyszłości takich rozwiązań jak Lokalne Centra Zdrowia? Czy dojdzie do szerokiej dyskusji o reformie ochrony zdrowia w Pałacu Prezydenckim?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!