Planowanie urlopu marzeń często wiąże się z tworzeniem listy kultowych miejsc do zobaczenia. Rzeczywistość potrafi jednak zaskoczyć, pozostawiając przyjezdnych z poczuciem chaosu, tłoku i przepłacenia. Dzięki nowemu badaniu - w którym przeanalizowano blisko 100 tysięcy opinii internautów - ujawniono, które słynne atrakcje turystyczne pozostawiają niedosyt. Wyniki mogą zaskoczyć.

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Eksperci wytypowali najbardziej rozczarowujące atrakcje świata.

Na czele niechlubnego rankingu znalazł się brytyjski park rozrywki Alton Towers.

Najlepsze opinie zebrały dwa wyjątkowe miejsca w Brazylii.

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Jak powstał ranking turystycznych rozczarowań?

Aby wskazać miejsca, które najbardziej zawodzą oczekiwania, autorzy raportu z firmy Radical Storage (globalnej sieci przechowalni bagażu) prześledzili 99 547 recenzji dotyczących 200 najczęściej ocenianych obiektów w 32 krajach. Punktem wyjścia była baza ponad 5,8 tysiąca atrakcji w 50 najpopularniejszych kierunkach turystycznych na świecie.

Eksperci szukali w komentarzach zestawu 90 słów kluczowych i fraz powiązanych z negatywnymi odczuciami, jak "przereklamowany", "rozczarowujący" czy "nudny". Po odfiltrowaniu kontekstów, które mogły zniekształcać wyniki, obliczono udział nieprzychylnych komentarzy w całkowitej liczbie opinii. Ze względu na konflikty zbrojne z zestawienia wyłączono Rosję, Ukrainę oraz Izrael.

Na podstawie wyników autorzy raportu stworzyli ranking miejsc, który nie ocenia bezpośrednio ich jakości, lecz mierzy różnicę między oczekiwaniami a rzeczywistością. Im większa sława i rozpoznawalność danego obiektu, tym wyższe wymagania przyjezdnych, którym niestety nie zawsze udaje się sprostać.

Te znane atrakcje zawodzą najczęściej. Alton Towers niechlubnym liderem

Na samym szczycie rankingu po raz kolejny uplasował się brytyjski park rozrywki Alton Towers. Odwiedzający najczęściej skarżyli się tam na ogromny tłok, wysokie koszty oraz problemy z obsługą. Obiekt okazał się również najgorszy pod kątem relacji ceny do jakości. Około 15 procent wszystkich recenzji tego parku zawierało bezpośrednie uwagi związane ze zbyt dużymi kosztami wizyty.

Drugą pozycję w zestawieniu zajęło Georgia Aquarium w Atlancie, a trzecią Horseshoe Casino w Luizjanie. W pierwszej dziesiątce znalazły się też kąpieliska Széchenyi w Budapeszcie, Ripley’s Aquarium of Canada, Siam Park na Teneryfie, Space Needle w Seattle, Graceland w Memphis oraz japońska świątynia Fushimi Inari-taisha.

W pierwszej dziesiątce rankingu wyraźnie dominuje Ameryka Północna, gdzie znajduje się aż sześć ocenianych miejsc. W podziale na państwa, najgorzej wypadły Wielka Brytania i Kanada, a niewiele lepiej Stany Zjednoczone. Wśród miast niechlubnym liderem jest Seattle, a tuż za nim Budapeszt, i ex aequo Londyn oraz Bangkok.

Brazylijski fenomen

Raport wskazał też miejsca, które zdobyły jednogłośne uznanie. Najlepiej oceniono dwie brazylijskie atrakcje: park miniatur Mini Mundo oraz park miejski ze sztucznym jeziorem Lago Negro. W ich przypadku nie odnotowano ani jednej opinii zawierającej słowa sugerujące rozczarowanie.