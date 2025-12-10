O godz. 13 w ratuszu w Oslo rozpocznie się ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Już wiadomo, że wyróżnienia nie odbierze osobiście tegoroczna laureatka Maria Corina Machado. W jej imieniu zrobi to jej córka Ana - poinformował dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Kristian Berg Harpviken. Rano dodał, że nie wie, gdzie Machado obecnie przebywa. Po godz. 11 instytut przekazał, że noblistka jest bezpieczna, będzie w Oslo, nie weźmie jednak udziału w uroczystości.
To córka Ana Corina Machado odbierze nagrodę w imieniu matki - oznajmił w rozmówię z publicznym norweskim nadawcą NRK dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Kristian Berg Harpviken. Córka Marii Coriny Machado wygłosi przemówienie, które napisała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.
We wtorek bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji - Magalli Meda, zapewniła, że nie ma możliwości, by Maria Corina Machado wybrała życie na emigracji i nie powróciła do Wenezueli po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla.
Jeszcze dziś rano nie było jasne, gdzie obecnie przebywa Machado. Jej planowana na wtorek konferencja prasowa w Oslo została niespodziewanie odwołana.
Po godz. 11 pojawiło się jednak oświadczenie Norweskiego Instytutu Noblowskiego. Wynika z niego, że Maria Corina Machado jest bezpieczna i będzie w Oslo. Nie weźmie jednak udziału w dzisiejszej ceremonii.
Machado od ponad roku ukrywa się przed służbami wenezuelskiego reżimu Nicolasa Maduro. W wywiadach ostrzegała, że podróż do Oslo będzie dla niej bardzo skomplikowana.
Laureatka tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla odniosła przytłaczające zwycięstwo w prawyborach obozu demokratycznego w Wenezueli, ale władze zablokowały jej kandydaturę w wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku. Jej ugrupowanie poparło wtedy innego opozycyjnego kandydata, Edmundo Gonzaleza Urrutię.
Po wyborach reżim ogłosił wygraną Maduro, ale opozycja przedstawiła protokoły z głosowania świadczące o wysokim zwycięstwie Gonzaleza. W kraju wybuchły protesty brutalnie stłumione przez władze. Wydano nakaz aresztowania Gonzaleza, który uzyskał azyl polityczny w Hiszpanii.