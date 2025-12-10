O godz. 13 w ratuszu w Oslo rozpocznie się ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Już wiadomo, że wyróżnienia nie odbierze osobiście tegoroczna laureatka Maria Corina Machado. W jej imieniu zrobi to jej córka Ana - poinformował dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Kristian Berg Harpviken. Rano dodał, że nie wie, gdzie Machado obecnie przebywa. Po godz. 11 instytut przekazał, że noblistka jest bezpieczna, będzie w Oslo, nie weźmie jednak udziału w uroczystości.

To córka Ana Corina Machado odbierze nagrodę w imieniu matki - oznajmił w rozmówię z publicznym norweskim nadawcą NRK dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Kristian Berg Harpviken. Córka Marii Coriny Machado wygłosi przemówienie, które napisała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

We wtorek bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji - Magalli Meda, zapewniła, że nie ma możliwości, by Maria Corina Machado wybrała życie na emigracji i nie powróciła do Wenezueli po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla.

Nie wiadomo, gdzie jest Maria Corina Machado

Jeszcze dziś rano nie było jasne, gdzie obecnie przebywa Machado. Jej planowana na wtorek konferencja prasowa w Oslo została niespodziewanie odwołana.

Po godz. 11 pojawiło się jednak oświadczenie Norweskiego Instytutu Noblowskiego. Wynika z niego, że Maria Corina Machado jest bezpieczna i będzie w Oslo. Nie weźmie jednak udziału w dzisiejszej ceremonii.

Machado od ponad roku ukrywa się przed służbami wenezuelskiego reżimu Nicolasa Maduro. W wywiadach ostrzegała, że podróż do Oslo będzie dla niej bardzo skomplikowana.

Laureatka tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla odniosła przytłaczające zwycięstwo w prawyborach obozu demokratycznego w Wenezueli, ale władze zablokowały jej kandydaturę w wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku. Jej ugrupowanie poparło wtedy innego opozycyjnego kandydata, Edmundo Gonzaleza Urrutię.



Po wyborach reżim ogłosił wygraną Maduro, ale opozycja przedstawiła protokoły z głosowania świadczące o wysokim zwycięstwie Gonzaleza. W kraju wybuchły protesty brutalnie stłumione przez władze. Wydano nakaz aresztowania Gonzaleza, który uzyskał azyl polityczny w Hiszpanii.

