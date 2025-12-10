Marzysz o życiu z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu dzikiej przyrody i malowniczych krajobrazów? Irlandia właśnie otworzyła niezwykłą szansę dla wszystkich, którzy chcieliby zamieszkać na jednej z jej urokliwych, lecz zapomnianych wysp. Rząd oferuje nawet 84 tysiące euro (około 355 tysięcy złotych) każdemu, kto zdecyduje się odnowić i zamieszkać w opuszczonym domu na jednej z 23 wysp u wybrzeży Atlantyku.
Program "Our Living Islands" to element szeroko zakrojonej polityki mającej na celu ożywienie społeczności na irlandzkich wyspach, których populacja od lat systematycznie się kurczy. Co istotne, z programu mogą skorzystać nie tylko obywatele Irlandii - aplikować może każdy, niezależnie od narodowości.
Wśród wysp objętych programem znajdują się m.in. słynne Wyspy Aran, Clare Island, Dursey, Inishturk, Inishbofin oraz Bere. Każda z nich zachwyca surowym pięknem, spektakularnymi klifami, dziewiczymi plażami i niepowtarzalnym klimatem. Łącznie na 23 wyspach, które kwalifikują się do programu, mieszka obecnie zaledwie 2734 osoby (dane z 2016 roku).
Rządowy grant skierowany jest do osób, które zdecydują się wyremontować opuszczoną lub zrujnowaną nieruchomość na jednej z wysp. Wysokość dofinansowania zależy od stanu budynku - na remont pustostanu można otrzymać 60 tysięcy euro, natomiast w przypadku domów uznanych za zrujnowane kwota wzrasta do 84 tysięcy euro.
Aby skorzystać z programu, należy spełnić kilka warunków:
- Nieruchomość musi być wybudowana przed 2007 rokiem.
- Budynek musi być niezamieszkany przez co najmniej dwa lata.
- Grant nie jest przeznaczony na domy wakacyjne czy krótkoterminowy wynajem - trzeba zobowiązać się do zamieszkania w wyremontowanym domu lub wynajmowania go przez minimum 10 lat.
- W przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu pierwszych pięciu lat od otrzymania grantu, konieczny będzie zwrot środków lokalnym władzom.
Wiele z budynków jest opuszczonych od lat, często w złym stanie technicznym. Jednak dla osób gotowych na wyzwania i pragnących odmienić swoje życie, to szansa na stworzenie wymarzonego domu w jednym z najpiękniejszych zakątków Europy.
Program "Our Living Islands" to nie tylko wsparcie finansowe na remont, ale także element większej strategii rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia na wyspach. Władze planują inwestycje w transport, edukację i dostęp do usług, by przyciągnąć nowych mieszkańców i zatrzymać tych, którzy już tam żyją.
Wnioski należy składać do odpowiednich lokalnych władz. Od momentu uruchomienia programu w 2023 roku, do końca marca 2025 roku wpłynęło już 35 zgłoszeń, z czego 22 zostały zaakceptowane.
Podobne inicjatywy pojawiają się także w innych krajach Europy. Włochy od kilku lat sprzedają opuszczone domy za symboliczne 1 euro, choć kupujący muszą liczyć się z kosztownymi remontami. W Chorwacji i Francji również funkcjonują programy wspierające rewitalizację zapomnianych wiosek i domów. W Japonii niektóre wiejskie domy można kupić za symboliczną kwotę lub nawet otrzymać za darmo, byle tylko tchnąć w nie nowe życie.