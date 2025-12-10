3,5 tys. zł - nawet tyle na zimowy wypoczynek w 2026 roku mogą dostać seniorzy. Dofinansowanie ferii zimowych dla emerytów i rencistów przysługuje, jeśli ich były pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czyli ZFŚS. Aby otrzymać wsparcie, trzeba skontaktować się z działem kadr byłego pracodawcy, zapoznać się z regulaminem i złożyć odpowiedni wniosek.

Dofinansowanie do ferii zimowych 2026 - kto może starać się o pieniądze? Zdj. poglądowe / Shutterstock/ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Którzy seniorzy mogą się starać o pieniądze na zimowy wypoczynek?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to specjalny fundusz tworzony przez pracodawców. Ma na celu finansowanie działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin, która może obejmować na przykład dofinansowanie wypoczynku - tzw. wczasy pod gruszą - pomoc materialną, wsparcie opieki nad dziećmi czy też dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.

Właśnie z ZFŚS emeryci i renciści mogą starać się o pieniądze na zimowy wypoczynek. Pieniądze otrzymają ci, których pracodawca utworzył ZFŚS. O dofinansowanie ferii zimowych można się też starać w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ile wynosi dofinansowanie i jak się o nie postarać?

Wysokość dofinansowania zależy od odpisu na fundusz. Jak podaje Infor, w 2026 roku może być to nawet 3,5 tys. zł.

Co robić, aby uzyskać pieniądze? Najpierw należy skontaktować się z działem kadr byłego pracodawcy lub jego związkiem zawodowym i zapytać o możliwość skorzystania ze świadczenia z ZFŚS na zimowy wypoczynek. Następnie należy zapoznać się z regulaminem; upewnić, czy fundusz uwzględnia byłych pracowników i sprawdzić, jakie są zasady wypłaty. W końcu trzeba złożyć wniosek zgodnie z procedurą wskazaną przez byłego pracodawcę.