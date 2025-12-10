Od piątku, 12 grudnia, kierowcy mogą korzystać z kolejnego, 1,6-kilometrowego odcinka budowanej obwodnicy Oświęcimia. To trzeci fragment z planowanych dziewięciu kilometrów nowej trasy, która ma być gotowa w całości w 2026 roku. Najważniejszym elementem nowo otwartego fragmentu jest nowoczesny most na Sole.

W piątek otwarcie trzeciego odcinka obwodnicy Oświęcimia / GDDKiA Kraków /

Otwierany w piątek odcinek połączy rondo przy ul. Legionów z rondem na ul. Jagiełły. Dzięki temu Oświęcim zyska trzeci most na Sole, co znacząco poprawi komunikację w regionie.

"To część trasy, która połączy rondo przy ul. Legionów z rondem na ul. Jagiełły. W ramach tego odcinka Oświęcim zyska trzeci most na Sole. Cała 9-km trasa skomunikuje w połowie 2026 roku miasto z trasą S1 w województwie śląskim" – informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Otwarcie nowego fragmentu zaplanowano na godzinę 14 w piątek (12 grudnia). Od tego momentu kierowcy będą mogli korzystać z nowej drogi.



Obwodnica coraz bliżej ukończenia

Obwodnica Oświęcimia powstaje w ciągu drogi krajowej nr 44. Docelowo będzie mieć nieco ponad 9 kilometrów długości i połączy węzeł Oświęcim na budowanej drodze ekspresowej S1 z okolicami skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej.

Trasa ominie miasto od południa, zapewniając szybkie połączenie z ekspresówką Mysłowice – Bielsko-Biała oraz autostradą A4.

Do tej pory kierowcy mogą już korzystać z ponad 2-kilometrowego wschodniego fragmentu obwodnicy, który został otwarty w grudniu 2024 roku, a także z ponad 4-kilometrowego zachodniego odcinka, oddanego do użytku w sierpniu tego roku.

Cała obwodnica będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Trasa zostanie połączona z innymi drogami w sześciu miejscach – przez węzeł Oświęcim z S1 oraz ronda turbinowe z ulicami: Wolską w Jedlinie, Wojewódzką w Pławach, Legionów (DW933) i Jagiełły (DW948) w Oświęcimiu, a także z ul. Zatorską (DK44).



DK44 – ważny szlak komunikacyjny

Droga krajowa nr 44, w ciągu której powstaje obwodnica, przebiega z Gliwic przez Tychy i Oświęcim do Krakowa.

Nowa trasa ma odciążyć centrum Oświęcimia i poprawić komfort jazdy dla tysięcy kierowców podróżujących na trasie Śląsk – Małopolska.