María Corina Machado to tegoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli została uhonorowana przez Norweski Komitet Noblowski za „niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”.
María Corina Machado jest nazywana "wenezuelską Żelazną Damą". To nawiązanie do podobieństw między jej pragmatycznym stylem i konserwatywną, wolnorynkową ideologią a byłą brytyjską premier Margaret Thatcher.
Machado urodziła się 7 października 1967 roku. Jej matka była psychologiem, a ojciec odnoszącym sukcesy biznesmenem. Uwielbiałam mojego ojca i postanowiłam mu udowodnić, że nie potrzebuje syna, żeby pójść w jego ślady - mówiła we wrześniu tego roku w wywiadzie dla "Elle" Machado.
Studiowała inżynierię przemysłową i podjęła pracę w zarządzanej przez niego firmie metalurgicznej. Dorastałam z poczuciem odpowiedzialności za kraj. Ale zawsze myślałam, że będę służyć krajowi, prowadząc firmę i tworząc miejsca pracy. Nigdy, przenigdy, angażując się w politykę - dodawała.