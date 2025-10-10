"Świadomość dawania"

Choć rodzina zaszczepiła w niej to, co nazywa "świadomością dawania", dopiero gdy studiowała na Katolickim Uniwersytecie Andrésa Bello w stolicy, Caracas, zobaczyła z bliska wszechobecne podziały społeczne w Wenezueli. Pracowała jako wolontariuszka w rozległej, biednej dzielnicy La Pradera, udzielając lekcji dzieciom w prowizorycznej sali lekcyjnej na dachu.

To było jej przebudzenie, ale decyzja o poświęceniu życia polityce zapadła później - po studiach, po okresie pracy u boku ojca i po tym, jak Hugo Chávez zaczął konsolidować władzę, a krucha stabilność Wenezueli zaczęła się rozpadać.

Współzałożyła organizację monitorującą wybory o nazwie Súmate, co po hiszpańsku oznacza "dołącz". Jak tłumaczy, zrozumiała, że "nie można ciągle narzekać na politykę i polityków, jeśli się samemu jej nie spróbuje".

Ukończyła program stypendialny Maurice'a R. Greenberga na Uniwersytecie Yale w 2009 roku. Rok później kandydowała do Kongresu.

Nikt nie wierzył w jej polityczny sukces

W tamtych czasach Machado była mało znana. Prawie nikt nie wierzył, że może wygrać. Bo jesteś kobietą, bo jesteś inżynierem, bo twoja rodzina ma pieniądze - wspomina. W silnie patriarchalnej kulturze Ameryki Łacińskiej większość kobiet, które odnoszą sukcesy w polityce, jest spokrewniona z mężczyznami u władzy lub przez nich wspierana. Machado stała się rzadkim wyjątkiem, budując własny kapitał polityczny.

Niedocenianie dodało jej sił. Była jedną z 65 kandydatek opozycji, które zdobyły mandaty w Zgromadzeniu Narodowym w 2010 roku, przełamując kwalifikowaną większość socjalistów. Hugo Chávezowi udało się jednak przed wyborami zmienić podział na okręgi kongresowe, zachowując większość i tym samym umacniając swoją pozycję.

Kiedy Chávez zmarł na raka w 2013 roku, Nicolas Maduro, ówczesny wiceprezydent, obiecał kontynuować jego dziedzictwo. Maduro od kwietnia 2013 roku jest nieprzerwanie prezydentem Wenezueli - teraz trwa jego trzecia kadencja.

Ucieczka z Wenezueli

Od lipca 2024 roku Machado przebywa w ukryciu. Ostatnia noc, którą Machado spędziła w domu, przypadała na noc przed wyborami prezydenckimi: 27 lipca 2024 roku. Nie spakowała walizki. Miała zamiar wrócić następnego dnia. W rozmowie z "Elle" wspomina, że gdy zaczęło się liczenie głosów, pokazało ono "imponujące, korzystne wyniki" dla jej sojusznika Edmunda Gonzaleza Urrutii. Wczesnym rankiem następnego dnia rząd ogłosił reelekcję Maduro.

Przywódcy Brazylii, Kolumbii i Meksyku, wcześniej sympatyzujący lub neutralni wobec Maduro, zaczęli domagać się dowodów jego zwycięstwa, podczas gdy tysiące Wenezuelczyków przyłączyło się do protestów. Machado pojawiła się wśród nich niezapowiedziana, wdrapała się na dach samochodu i w improwizowanym przemówieniu powiedziała do ogromnego tłumu wokół niej: "Nie opuścimy ulic".