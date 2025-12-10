Od soboty, 13 grudnia, kierowcy w Krakowie mogą spodziewać się znaczącej poprawy w ruchu drogowym. O godzinie 6.00 rano ponownie otwarte zostaną obie jezdnie ul. Mogilskiej oraz al. Jana Pawła II, a także przystanki tramwajowe „TAURON Arena Kraków Wieczysta”. To kolejny krok w stronę pełnej przejezdności w rejonie budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.

Kluczowe ulice znów przejezdne

W sobotę, 13 grudnia, od godziny 6.00 rano, kierowcy będą mogli korzystać z obu jezdni ul. Mogilskiej oraz al. Jana Pawła II. To długo wyczekiwane udogodnienie dla mieszkańców Krakowa i osób podróżujących przez miasto.

Jak podkreślają urzędnicy, choć w okolicy nadal będą prowadzone prace, kierowcy zyskają swobodny przejazd w obu kierunkach w tej części miasta.

Przywrócone zostaną także przystanki tramwajowe „TAURON Arena Kraków Wieczysta” od pierwszego kursu porannego, co ułatwi komunikację miejską w tej części miasta.

To ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy od dłuższego czasu musieli korzystać z objazdów i zastępczych rozwiązań.

Kolejne udogodnienia dla kierowców

Otwarcie ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II to część szerszego procesu przywracania przejezdności w rejonie budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.

W ostatnich dniach otwarto ul. Dobrego Pasterza, gdzie po zakończonym remoncie kierowcy mogą już jeździć bez większych ograniczeń, zredukowano też utrudnienia na ul. Bohomolca, poprawiając przejazd w rejonie prowadzonych prac.

Teraz kierowcy otrzymają kolejne udogodnienie – pełne otwarcie kluczowych arterii w centrum Krakowa.



Apel o ostrożność

W okolicy wciąż prowadzone są prace wykończeniowe przy ciągach pieszych i rowerowych.

Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

