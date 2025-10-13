Wenezuela zamknęła swoją ambasadę w Oslo – poinformowało norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Decyzja zapadła zaledwie kilka dni po tym, jak opozycyjna liderka, Wenezuelka María Corina Machado została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za walkę o demokratyczne prawa w swoim kraju. Państwo z Ameryki Południowej zdecydowało się także zamknąć swoją ambasadę w Australii oraz otworzyć dwie nowe - w Burkina Faso i Zimbabwe.
O sprawie piszą The Guardian i Reuters.
Jak przekazała rzeczniczka norweskiego MSZ Cecilie Roang, wenezuelska placówka dyplomatyczna w Oslo została zamknięta bez podania przyczyny. Zostaliśmy poinformowani przez ambasadę Wenezueli, że zamyka swoje drzwi, nie podając powodu - powiedziała Roang cytowana przez agencję AFP. To godne ubolewania. Pomimo różnic w kilku kwestiach, Norwegia chce utrzymać otwarty dialog z Wenezuelą i będzie nadal działać w tym kierunku - dodała.
Według norweskiego dziennika "Verdens Gang" już w poniedziałek po południu nikt nie odbierał telefonów w ambasadzie. AFP podało, że wieczorem numery kontaktowe zostały odłączone.
Rząd Wenezueli ogłosił w poniedziałek zamknięcie ambasad w Norwegii i Australii oraz otwarcie nowych placówek dyplomatycznych w Burkina Faso i Zimbabwe w ramach restrukturyzacji służby zagranicznej - pisze Reuters. Władze w Caracas tłumaczą to "strategicznym przesunięciem zasobów", a obsługę konsularną Wenezuelczyków w Norwegii i Australii mają przejąć inne misje dyplomatyczne.
Wenezuela podkreśliła, że nowe ambasady powstaną w "siostrzanych krajach, sojusznikach w walce antykolonialnej i w oporze wobec nacisków hegemonicznych" - Burkina Faso i Zimbabwe. Celem ma być realizacja wspólnych projektów m.in. w rolnictwie, energetyce i edukacji.
Zamknięcie ambasady w Norwegii nastąpiło trzy dni po ogłoszeniu na konferencji w Oslo, że María Corina Machado otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Machado od lat jest jedną z głównych postaci wenezuelskiej opozycji i otwarcie dąży do zakończenia rządów Nicolása Maduro. W 2024 roku została wykluczona z udziału w wyborach prezydenckich, które - mimo protestów opozycji - wygrał urzędujący prezydent.
Norweski Komitet Noblowski uhonorował Machado "za niestrudzoną walkę o prawa demokratyczne narodu wenezuelskiego oraz za dążenie do sprawiedliwego i pokojowego przejścia od dyktatury do demokracji".
Prezydent Nicolás Maduro nie odniósł się bezpośrednio do przyznania nagrody, jednak w niedzielę nazwał 58-letnią laureatkę "demoniczną wiedźmą" - określeniem często używanym przez wenezuelskie władze wobec opozycji. Chcemy pokoju i będziemy go mieć, ale pokoju z wolnością, z suwerennością - podkreślił polityk podczas obchodów Dnia Oporu Rdzennej Ludności.
Machado, która popiera amerykańskie manewry wojskowe w pobliżu wenezuelskich wód, zadedykowała nagrodę "cierpiącemu narodowi Wenezueli" oraz Donaldowi Trumpowi, który również był nominowany do Nobla. W wywiadzie dla Fox News stwierdziła, że były prezydent USA "zasługuje" na nagrodę, ponieważ "nie tylko zaangażował się w rozwiązanie ośmiu konfliktów zbrojnych w ciągu kilku miesięcy, ale jego działania były decydujące dla przybliżenia Wenezueli do progu wolności".
Na razie nie wiadomo, czy decyzja Caracas o zamknięciu ambasady w Oslo ma charakter tymczasowy, czy oznacza trwałe zerwanie stosunków dyplomatycznych.