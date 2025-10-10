Pokojowa Nagroda Nobla 2025: Uzasadnienie decyzji Komitetu Noblowskiego

W trakcie rozmowy sekretarz Komitetu Noblowskiego zacytował fragment oficjalnego uzasadnienia decyzji:

Za niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji - mówił Kristian Berg Harpviken

Machado, wyraźnie wzruszona podkreśliła, że nagroda to zasługa całego narodu.

Mam nadzieję, że rozumie pan, iż to osiągnięcie całego społeczeństwa. Ja jestem tylko jedną osobą. Na pewno nie zasługuję na to wyróżnienie. To największe uznanie dla naszego narodu, który naprawdę na to zasługuje - mówiła laureatka, nie kryjąc wzruszenia.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maria Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. "Od ponad roku żyje w ukryciu"

Emocje, zaskoczenie i prośba o dyskrecję

Sekretarz Komitetu Noblowskiego przeprosił laureatkę za telefon w środku nocy oraz poprosił, by do oficjalnego ogłoszenia nie zdradzała nikomu tej wiadomości. Machado przyznała, że nie dowierza temu, co właśnie usłyszała.

Myślę, że zajmie mi to dużo czasu, by uwierzyć w to, co właśnie usłyszałam. To zaszczyt i uznanie dla naszego narodu - wyznała María Corina Machado.

Na koniec rozmowy sekretarz dodał: To także uznanie dla pani i tego, co pani zrobiła - skonkludował Kristian Berg Harpviken.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pokojowa Nagroda Nobla 2025 przyznana. "To obrończyni demokracji i wojowniczka o wolność"

Laureatka Nobla 2025: Kim jest María Corina Machado?

María Corina Machado to wenezuelska opozycjonistka i działaczka na rzecz praw człowieka. Od lat walczy o demokratyczne przemiany i prawa obywatelskie w swoim kraju. Jej działalność została zauważona przez cały świat, a Pokojowa Nagroda Nobla 2025 jest potwierdzeniem jej ogromnego wkładu w walkę o wolność i demokrację w Wenezueli.