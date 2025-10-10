Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 2025 María Corina Machado dowiedziała się o swoim wyróżnieniu w niezwykle emocjonalnej rozmowie telefonicznej z sekretarzem Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Jak wyglądały kulisy tego wyjątkowego momentu? Przedstawiamy szczegóły rozmowy, która na zawsze zmieniła życie wenezuelskiej opozycjonistki.
W piątek 10 października 2025 roku María Corina Machado odebrała telefon, który zaskoczył ją bardziej niż cokolwiek wcześniej. Po drugiej stronie słuchawki był Kristian Berg Harpviken, sekretarz Norweskiego Komitetu Noblowskiego. To on przekazał jej wiadomość o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla.
Za kilka minut w Instytucie Noblowskim ogłosimy, że zostanie pani laureatką Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 rok - usłyszała Machado.
Jej reakcja była natychmiastowa i pełna emocji. O Boże, o Boże... - powtarzała z niedowierzaniem.