Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 2025 María Corina Machado dowiedziała się o swoim wyróżnieniu w niezwykle emocjonalnej rozmowie telefonicznej z sekretarzem Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Jak wyglądały kulisy tego wyjątkowego momentu? Przedstawiamy szczegóły rozmowy, która na zawsze zmieniła życie wenezuelskiej opozycjonistki.

Zobacz również:

Rozmowa, która zmieniła wszystko

W piątek 10 października 2025 roku María Corina Machado odebrała telefon, który zaskoczył ją bardziej niż cokolwiek wcześniej. Po drugiej stronie słuchawki był Kristian Berg Harpviken, sekretarz Norweskiego Komitetu Noblowskiego. To on przekazał jej wiadomość o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla.

Za kilka minut w Instytucie Noblowskim ogłosimy, że zostanie pani laureatką Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 rok - usłyszała Machado.

Jej reakcja była natychmiastowa i pełna emocji. O Boże, o Boże... - powtarzała z niedowierzaniem.

Pokojowa Nagroda Nobla 2025: Uzasadnienie decyzji Komitetu Noblowskiego

W trakcie rozmowy sekretarz Komitetu Noblowskiego zacytował fragment oficjalnego uzasadnienia decyzji:

Za niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji - mówił Kristian Berg Harpviken

Zobacz również:

Żyje w ukryciu. "Żelazna Dama" Wenezueli laureatką pokojowego Nobla

Machado, wyraźnie wzruszona podkreśliła, że nagroda to zasługa całego narodu.

Mam nadzieję, że rozumie pan, iż to osiągnięcie całego społeczeństwa. Ja jestem tylko jedną osobą. Na pewno nie zasługuję na to wyróżnienie. To największe uznanie dla naszego narodu, który naprawdę na to zasługuje - mówiła laureatka, nie kryjąc wzruszenia.

Emocje, zaskoczenie i prośba o dyskrecję

Sekretarz Komitetu Noblowskiego przeprosił laureatkę za telefon w środku nocy oraz poprosił, by do oficjalnego ogłoszenia nie zdradzała nikomu tej wiadomości. Machado przyznała, że nie dowierza temu, co właśnie usłyszała.

Myślę, że zajmie mi to dużo czasu, by uwierzyć w to, co właśnie usłyszałam. To zaszczyt i uznanie dla naszego narodu - wyznała María Corina Machado.

Na koniec rozmowy sekretarz dodał: To także uznanie dla pani i tego, co pani zrobiła - skonkludował Kristian Berg Harpviken.

Laureatka Nobla 2025: Kim jest María Corina Machado?

María Corina Machado to wenezuelska opozycjonistka i działaczka na rzecz praw człowieka. Od lat walczy o demokratyczne przemiany i prawa obywatelskie w swoim kraju. Jej działalność została zauważona przez cały świat, a Pokojowa Nagroda Nobla 2025 jest potwierdzeniem jej ogromnego wkładu w walkę o wolność i demokrację w Wenezueli.

Machado od początku swojej działalności publicznej podkreślała, że "kartki wyborcze są lepsze niż kule". Jako jedna z kluczowych postaci opozycji, zdołała zjednoczyć rozbite wcześniej środowiska polityczne wokół idei wolnych wyborów i rządów reprezentatywnych. W czasach, gdy demokracja w Wenezueli była zagrożona, jej głos i działania nabrały szczególnego znaczenia.

Szczególnym momentem w działalności Machado były wybory prezydenckie w 2024 roku. Choć została oficjalną kandydatką opozycji, jej udział w wyborach został zablokowany przez rząd. W tej sytuacji zdecydowała się poprzeć Edmundo Gonzaleza Urrutię, kandydata z innej partii opozycyjnej. Wspólne działania opozycji doprowadziły do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa - setki tysięcy wolontariuszy zgłosiły się do roli obserwatorów wyborczych, dbając o przejrzystość i uczciwość głosowania.

María Corina Machado zjednoczyła opozycję, wytrwale sprzeciwiała się militaryzacji społeczeństwa i konsekwentnie popierała pokojowe dążenia do demokracji. Jej działalność pokazuje, że narzędzia demokracji są również narzędziami pokoju. Dzięki niej miliony ludzi na całym świecie zyskały nadzieję na przyszłość, w której podstawowe prawa człowieka będą szanowane, a głosy obywateli słyszalne. Pokojowa Nagroda Nobla dla Marii Coriny Machado to wyraz uznania dla jej odwagi i inspirowania wszystkich walczących o wolność i sprawiedliwość.