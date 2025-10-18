Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i liderka wenezuelskiej opozycji, Maria Corina Machado, poparła działania USA mające na celu odcięcie prezydenta Nicolasa Maduro od nielegalnych źródeł finansowania. W wywiadzie dla brazylijskiej prasy wezwała także przywódców regionu do zwiększenia presji na wenezuelski reżim.

Maria Corina Machado, tegoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli, wyraziła poparcie dla amerykańskich działań mających na celu walkę z nielegalnym finansowaniem reżimu Nicolasa Maduro. W rozmowie z brazylijskim dziennikiem "Folha de Sao Paulo" podkreśliła, że obecny rząd Wenezueli jest "zbrodniczym reżimem wspierającym handlarzy narkotyków i terrorystów", a jego funkcjonowanie opiera się na nielegalnych transakcjach.

Apel o międzynarodową presję

Machado odniosła się do operacji amerykańskiej marynarki wojennej na Morzu Karaibskim, skierowanych przeciwko przemytnikom narkotyków. Zaznaczyła, że to Nicolas Maduro "zaczął tę wojnę", unikając bezpośredniej krytyki wobec prezydenta USA. Jej zdaniem, działania te są odpowiedzią na nielegalne praktyki wenezuelskiego reżimu.

Liderka opozycji podkreśliła, że mimo ochłodzenia relacji między Brazylią a Wenezuelą, oba kraje wciąż utrzymują otwarte kanały komunikacji. Machado zaapelowała do prezydenta Brazylii, Luiza Inacio Luli da Silvy, aby przyłączył się do międzynarodowej kampanii nacisków na Maduro. Według niej, na Brazylii spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność za stabilność regionu.

Na zakończenie Machado zwróciła się bezpośrednio do Nicolasa Maduro, wzywając go do ustąpienia ze stanowiska: "Skończyło się, nadszedł czas. Odejdź dla własnego dobra!".