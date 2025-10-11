Donald Trump oświadczył, że tegoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado, zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że przyjmuje wyróżnienie na jego cześć, bo na nie zasłużył. "Była bardzo miła" - powiedział prezydent USA, który przez wiele miesięcy zabiegał o to, aby Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana właśnie jemu. Tak się jednak nie wydarzyło.

W piątek o godz. 11:00 ogłoszono nazwisko tegorocznej laureatki pokojowego Nobla. Została nią Wenezuelka, María Corina Machado . To natomiast prezydent USA Donald Trump wielokrotnie przekonywał, że zasługuje na Nagrodę Nobla, podkreślając, że doprowadził do zakończenia szeregu konfliktów. Mówił, że gdyby jej nie dostał, byłoby to "obrazą dla USA".

W piątek w rozmowie z dziennikarzami po raz kolejny zaznaczył, że dzięki jego działaniom zawarto porozumienia w sprawie "zakończenia ośmiu wojen". Cieszę się, bo ocaliłem miliony istnień. Wiele milionów istnień - dodał.

Osoba, która faktycznie dostała Nagrodę Nobla, zadzwoniła dzisiaj do mnie i powiedziała: przyjmuję to na cześć pana, bo pan naprawdę na to zasłużył. To bardzo miłe. Ale nie powiedziałem: "to daj mi ją" (nagrodę - przyp. red.). Sądzę, że mogłaby. Była bardzo miła - opowiadał Trump.

Pomagałem jej przez cały czas. W Wenezueli potrzeba dużo pomocy. To katastrofa - kontynuował przywódca USA. Zaznaczył też, że Pokojową Nagrodę Nobla "przyznawano za rok 2024, a on w roku 2024 ubiegał się" o reelekcję.

Wielki rozczarowany

Po ogłoszeniu nazwiska tegorocznej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W długiej historii Pokojowej Nagrody Nobla komitet widział wszelkiego rodzaju kampanie przykuwające uwagę medialną. Otrzymywaliśmy tysiące listów rocznie od ludzi, którzy chcieli powiedzieć, co dla nich prowadzi do pokoju. Komitet zasiada w sali pełnej portretów laureatów, w sali pełnej odwagi i integralności moralnej. Opieramy naszą decyzję wyłącznie na pracy i testamencie Alfreda Nobla – powiedział wymownie szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes.