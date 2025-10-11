Donald Trump oświadczył, że tegoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado, zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że przyjmuje wyróżnienie na jego cześć, bo na nie zasłużył. "Była bardzo miła" - powiedział prezydent USA, który przez wiele miesięcy zabiegał o to, aby Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana właśnie jemu. Tak się jednak nie wydarzyło.
W piątek o godz. 11:00 ogłoszono nazwisko tegorocznej laureatki pokojowego Nobla. Została nią Wenezuelka, María Corina Machado. To natomiast prezydent USA Donald Trump wielokrotnie przekonywał, że zasługuje na Nagrodę Nobla, podkreślając, że doprowadził do zakończenia szeregu konfliktów. Mówił, że gdyby jej nie dostał, byłoby to "obrazą dla USA".
W piątek w rozmowie z dziennikarzami po raz kolejny zaznaczył, że dzięki jego działaniom zawarto porozumienia w sprawie "zakończenia ośmiu wojen". Cieszę się, bo ocaliłem miliony istnień. Wiele milionów istnień - dodał.
Osoba, która faktycznie dostała Nagrodę Nobla, zadzwoniła dzisiaj do mnie i powiedziała: przyjmuję to na cześć pana, bo pan naprawdę na to zasłużył. To bardzo miłe. Ale nie powiedziałem: "to daj mi ją" (nagrodę - przyp. red.). Sądzę, że mogłaby. Była bardzo miła - opowiadał Trump.
Pomagałem jej przez cały czas. W Wenezueli potrzeba dużo pomocy. To katastrofa - kontynuował przywódca USA. Zaznaczył też, że Pokojową Nagrodę Nobla "przyznawano za rok 2024, a on w roku 2024 ubiegał się" o reelekcję.
Po ogłoszeniu nazwiska tegorocznej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych.
W długiej historii Pokojowej Nagrody Nobla komitet widział wszelkiego rodzaju kampanie przykuwające uwagę medialną. Otrzymywaliśmy tysiące listów rocznie od ludzi, którzy chcieli powiedzieć, co dla nich prowadzi do pokoju. Komitet zasiada w sali pełnej portretów laureatów, w sali pełnej odwagi i integralności moralnej. Opieramy naszą decyzję wyłącznie na pracy i testamencie Alfreda Nobla – powiedział wymownie szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes.