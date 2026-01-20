Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos ostrzegł przed odchodzeniem od zasad prawa międzynarodowego i wzrostem „ambicji imperialnych”. Podkreślił, że odpowiedzią Europy powinno być wzmocnienie suwerenności, współpracy i skutecznego multilateralizmu. Zaapelował, by przeciwstawić się trendowi do wyznaczania kierunków przez "prawo silniejszego".
Emmanuel Macron w swoim wystąpieniu w Davos zwrócił uwagę na niepokojące zmiany w globalnym porządku. Zbliżamy się do świata bez zasad, gdzie prawo międzynarodowe jest deptane, a jedynym prawem staje się prawo silniejszego - mówił prezydent Francji.
Ostrzegł, że takie podejście prowadzi do wasalizacji i powrotu do "nowego kolonializmu".
Macron podkreślił, że Francja i Europa są przywiązane do suwerenności narodowej oraz Karty Narodów Zjednoczonych. Broniąc multilateralizmu, wskazał, że to właśnie te wartości skłoniły europejskie kraje do udziału w ćwiczeniach wojskowych na Grenlandii. Francja, wraz z innymi państwami, wysłała tam żołnierzy w ramach manewrów organizowanych przez Danię. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zapowiedziały podwyższenie ceł na towary z tych krajów.
Multilateralizm to pojęcie oznaczające współpracę wielu państw na arenie międzynarodowej, opartą na wspólnych zasadach, instytucjach i porozumieniach. Ta zasada staje pod coraz wyraźniejszym znakiem zapytania w obliczu agresywnej polityki mocarstw - USA, Rosji i Chin. W niedawnym wywiadzie dla Politico Donald Trump wprost powiedział, że "nie potrzebuje prawa międzynarodowego".
Prezydent Francji zwrócił uwagę na rosnącą konkurencję ze strony Stanów Zjednoczonych oraz na umowy handlowe, które - jego zdaniem - podważają interesy Europy.
Celem jest osłabienie i podporządkowanie Europy - ocenił Macron. Wskazał także na konieczność wzmocnienia narzędzi obrony handlowej, wprowadzenia symetrycznych kroków wymuszających respektowanie standardów oraz zwiększenia inwestycji w innowacje, by odpowiedzieć na rosnącą konkurencyjność Chin.
Tegoroczne, 56. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu" i potrwa do 23 stycznia. Przed wystąpieniem Macrona dziennik "Le Monde" informował, że prezydent Francji nie planuje przedłużać pobytu w Davos do środy, kiedy na forum pojawi się prezydent USA Donald Trump.
Macron zapowiedział, że jednym z celów francuskiego przewodnictwa w G7 będzie odnowienie tej grupy jako "forum szczerego dialogu" największych gospodarek świata. Podkreślił także potrzebę budowania większej suwerenności gospodarczej Europy i rozwijania zasady stawiania produktów i gospodarki Starego Kontynentu na pierwszym miejscu.
Kwestia Grenlandii będzie jednym z głównych tematów tegorocznego szczytu w Szwajcarii. Chociaż głównego głosu amerykańskiego w tej sprawie należy spodziewać się po przylocie do Davos Donalda Trumpa, sekretarz skarbu USA już postanowił w dość szorstkich słowach zwrócić się do Europejczyków.
Weźcie głęboki oddech. Nie odpowiadajcie odwetem (...). Prezydent będzie tu jutro i przekaże swoje przesłanie - mówił Bessent w rozmowie z Fox Business podczas forum w Davos.
Bessent podkreślił, że eskalacja wojny celnej byłaby najgorszym scenariuszem, przypominając skutki wcześniejszego konfliktu handlowego z Chinami, który doprowadził do wzrostu ceł nawet do 145 procent. Sekretarz zaznaczył, że obecna umowa handlowa z USA jest korzystna dla obu stron i nie powinna być zrywana z powodu sporu o Grenlandię.
Odnosząc się do amerykańskich ambicji wobec Grenlandii, Bessent przywołał przykład Wielkiej Brytanii, która przekazała wyspy Czagos Mauritiusowi, mimo że na Diego Garcia znajduje się ważna brytyjsko-amerykańska baza wojskowa.