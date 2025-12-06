Ogromna bożonarodzeniowa choinka rozbłysła w sobotę o godzinie 17 na krakowskim Rynku. Uroczystości towarzyszy wielkie świąteczne karaoke z udziałem gwiazd z anteny RMF FM, a także mnóstwo innych atrakcji.

Uroczyste rozświetlenie choinki na Rynku Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Tłumy mieszkańców i turystów zgromadziły się w sobotnie popołudnie na Rynku w Krakowie. Jest tam także wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.

Od godziny 16 na najważniejszym placu miasta trwało świąteczne karaoke z udziałem gwiazd znanych z anteny RMF FM.

Nasi słuchacze mogli wspólnie śpiewać największe hity świąteczne razem z Wiktorem Waligórą, Lor, Wiktorią Kidą i Maciejem Skibą.

O godzinie 17 na Rynku zrobiło się niezwykle jasno i kolorowo - za sprawą niesamowitej, ogromnej i pięknej choinki ustawionej tuż przy Bazylice Mariackiej. Nastąpiło wielkie odliczanie, a następnie rozświetlenie kilkunastometrowej choinki.

Na uczestników czekała także próba ustanowienia rekordu w śpiewaniu i tańczeniu utworu "Z kopyta kulig rwie" oraz świąteczna potańcówka.

Świąteczna choinka stanęła na Rynku Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Mikołajki w Mikołajkach

A wcześniej Wioska Żeglarska w Mikołajkach zmieniła się w krainę Świętego Mikołaja. To właśnie tam ma miejsce dwudniowa akcja RMF FM - Mikołajki w Mikołajkach.

W piątek Mikołaja z workiem wypchanym prezentami w barwach naszej stacji powitaliśmy na Placu Wolności w Mikołajkach o godz. 17:00. W czekającym na niego tłumie słuchaczy RMF FM było mnóstwo podekscytowanych dzieci. O 18 przy dźwiękach kolęd zapaliliśmy lampki na tamtejszej choince.

Mnóstwo atrakcji czekało na wszystkich także w sobotę. O Mikołajkach w Mikołajkach więcej przeczytasz TUTAJ!

Jarmark świąteczny w Mikołajkach Piotr Mazur / RMF FM

Z Mikołajek nasz Mikołaj ruszył do Krakowa, ale po drodze zatrzymał się, by odwiedzić dzieci w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

Mikołaj spełniał też marzenia seniorów ze Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza. Marzeń, o których pisali w swoich listach. O tej wyjątkowej akcji przeczytacie więcej [tutaj].

Św. Mikołaj z RMF FM w Radziszowie Marcin Suchmiel / RMF FM

Jadą Święta RMF

W ramach naszej akcji Jadą Święta RMF od 7 do 14 grudnia odwiedzimy 10 miast: Bielsko-Biała, Zator, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Gdynia, Kielce, Przemyśl, Krynica-Zdrój i Kraków.