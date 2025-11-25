Minionej nocy Rosja przeprowadziła szeroko zakrojoną ofensywę rakietową i dronową na Ukrainę. Najbardziej ucierpiał Kijów, gdzie doszło do eksplozji i pożarów w budynkach mieszkalnych. Ukraińcy odpowiedzieli atakami na terytorium Rosji.

/ Shutterstock

Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak rakietowy i dronowy na Ukrainę.

Kijów został ostrzelany, zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem zostało rannych.

W wielu dzielnicach stolicy doszło do eksplozji i pożarów.

Rosjanie użyli pocisków manewrujących, rakiet balistycznych oraz dronów uderzeniowych.

Celem ataku była również infrastruktura energetyczna kraju.

Ukraińcy przeprowadzili kontratak na rosyjskie miasta Taganrog i Krasnodar.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, koncentrując się na stolicy kraju. Jak poinformował mer Kijowa, Witalij Kliczko, w wyniku ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem zostało rannych. W wielu dzielnicach miasta słychać było potężne eksplozje, a w niektórych rejonach wybuchły pożary w budynkach mieszkalnych.

Atak na system energetyczny

Rosyjskie wojska użyły przeciwko Ukrainie zarówno rakiet balistycznych, jak i pocisków manewrujących oraz dużej liczby dronów uderzeniowych. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono nie tylko w Kijowie, ale także w innych regionach kraju.

Ukraińskie ministerstwo energetyki poinformowało o szeroko zakrojonym, skoordynowanym ataku na infrastrukturę energetyczną. Władze podkreślają, że celem była destabilizacja systemu energetycznego Ukrainy.

Ukraińska odpowiedź

W odpowiedzi na rosyjską ofensywę, siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rosyjskie miasta, w tym Taganrog w obwodzie rostowskim oraz Krasnodar. W Taganrogu w wyniku nalotu zginęła jedna osoba. Gubernator Kraju Krasnodarskiego poinformował, że tej nocy doszło do jednego z najdłuższych i najbardziej intensywnych ataków ze strony Ukrainy.

Rosyjskie działania wymierzone w infrastrukturę energetyczną mogą wpłynąć na funkcjonowanie ukraińskich miast w nadchodzących tygodniach. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie czujności i stosowanie się do komunikatów służb.