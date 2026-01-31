W budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu nad Zatoką Perską doszło w sobotę do wybuchu - przekazały media państwowe, nie podając przyczyny zdarzenia. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych. Kolejne cztery osoby zginęły w wybuchu gazu w mieście Ahwaz niedaleko granicy z Irakiem.

Eksplozja zniszczyła dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku oraz kilka samochodów i sklepów.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zaprzeczył doniesieniom o śmierci dowódcy marynarki wojennej.

Ekspolzja w porcie

Co najmniej jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych - podały lokalne władze. Według telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów. Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna - podała telewizja.

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Wszczęto w tej sprawie śledztwo - powiedział dyrektor generalny ds. zarządzania kryzysowego w prowincji Hormozgan, której stolicą jest Bandar Abbas, Mehrdad Hasanzadeh.

Według agencji Tasnim doniesienia w mediach społecznościowych, jakoby jej celem był dowódca marynarki Gwardii Rewolucyjnej są "całkowicie fałszywe".

Port Bandar Abbas leży w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy.

Wybuch gazu w Ahwaz

Na razie nie ma żadnych bliższych informacji na temat wybuchu gazu w mieście Ahwaz - przekazał państwowy dziennik "Teheran Times".

Wiadomo, że w jego wyniku zginęły cztery osoby.

Jak podał Reuters, dwóch izraelskich urzędników poinformowało agencję nieoficjalnie, że Izrael nie był zamieszany w sobotnie eksplozje, do których doszło w okresie narastających napięć między Teheranem a Waszyngtonem w związku z represjami Iranu wobec ogólnokrajowych protestów oraz programem nuklearnym tego kraju.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkakrotnie groził Iranowi atakiem i skierował do Zatoki Perskiej m.in. lotniskowiec USS Abraham Lincoln.

W sobotę prezydent Iranu Masud Pezeszkian oskarżył przywódców USA, Izraela i Europy o wykorzystywanie problemów gospodarczych Iranu, podżeganie do niepokojów i dostarczanie ludziom środków do "rozbicia narodu".