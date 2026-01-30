"Amerykański niszczyciel USS Delbert Black wpłynął w piątek do portu w Ejlacie na południu Izraela" - podały siły zbrojne tego kraju. Podkreślono, że wizyta okrętu była wcześniej planowana i jest elementem współpracy między wojskami izraelskimi i amerykańskimi.
USS Delbert Black przypłynął do Ejlatu, najdalej położonego na południe portowego miasta Izraela. Jest on szóstym amerykańskim niszczycielem na obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA, obejmującego region Bliskiego Wschodu i Azji Południowej. Poza nimi w regionie znajdują się trzy okręty desantowe oraz lotniskowiec USS Abraham Lincoln.