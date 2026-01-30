W czwartek odnotowano również ruchy powietrznych tankowców, co często towarzyszy przygotowaniom do ataku.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu, że rozmieszczenie sił ma na celu "zapewnienie wszelkich opcji do zawarcia umowy" z Iranem.

W środę prezydent Donald Trump ostrzegł Iran, że "czas ucieka" na zawarcie układu w sprawie irańskiego programu jądrowego. Trump powiedział też, że amerykańska "armada" zmierza w stronę Iranu, ale ma nadzieję, że nie będzie użyta.

"Wall Street Journal" informował wczoraj - w kontekście możliwego ataku na Iran - że wśród rozważanych scenariuszy znalazła się szeroko zakrojona kampania bombardowań irańskiego reżimu i obiektów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Sojusznicy USA w regionie próbują szukać dyplomatycznego rozwiązania sporu, ale jak na razie bezskutecznie.