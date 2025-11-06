Nadzieja dla miliardów ludzi na świecie – naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham we współpracy z badaczami z całego świata opracowali innowacyjną substancję, która naśladuje naturalne procesy formowania szkliwa i może skutecznie zapobiegać próchnicy. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications.

3,7 miliarda ludzi na świecie cierpi na choroby jamy ustnej, głównie z powodu uszkodzonego szkliwa, które naturalnie się nie regeneruje.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Nottingham opracował innowacyjną substancję na bazie białek, która naśladuje naturalny rozwój szkliwa u niemowląt.

Nowa substancja działa jak rusztowanie dla jonów wapnia i fosforanów, umożliwiając skuteczną remineralizację i odbudowę szkliwa.

Szkliwo pod lupą - globalny problem, który dotyczy miliardów

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nawet 3,7 miliarda ludzi na całym świecie cierpi z powodu chorób jamy ustnej, a degradacja szkliwa jest jednym z głównych czynników prowadzących do tych schorzeń. Szkliwo, najtwardsza tkanka w organizmie człowieka, pełni rolę pierwszej linii obrony przed próchnicą, infekcjami czy nadwrażliwością zębów. Niestety, gdy raz zostanie uszkodzone, nie ma możliwości, by naturalnie się zregenerowało.

Problemy wynikające z rozpadu szkliwa nie ograniczają się tylko do bólu czy utraty zębów. Nieleczone schorzenia jamy ustnej mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, a nawet infekcje ogólnoustrojowe. Dotychczasowe metody leczenia, jak lakiery fluorkowe, pozwalają jedynie łagodzić objawy, nie przywracając jednak szkliwu jego pierwotnej funkcji i struktury.

Nowa nadzieja - białkowa substancja naśladuje naturę

Przełomowe badania zespołu z Uniwersytetu w Nottingham, prowadzone przez specjalistów z Wydziału Farmacji oraz Katedry Inżynierii Chemicznej i Środowiskowej, we współpracy z naukowcami z całego świata, mogą całkowicie zmienić podejście do profilaktyki i leczenia próchnicy. Opracowana przez nich substancja oparta jest na białkach, które "działają poprzez naśladowanie kluczowych cech wykorzystywanych do rozwoju szkliwa u niemowląt" - informuje uniwersytet.

Jak dokładnie działa ta innowacja? Substancja pełni funkcję "rusztowania" dla jonów wapnia i fosforanów obecnych w ślinie, które są niezbędne do odbudowy i wzmacniania szkliwa. Dzięki temu proces remineralizacji przypomina naturalny mechanizm, który zachodzi w organizmie podczas rozwoju zębów u najmłodszych dzieci.

Przełom potwierdzony przez ekspertów

Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Communications, co podkreśla ich rangę i wiarygodność. Profesor Alvaro Mata, kierownik katedry inżynierii biomedycznej i biomateriałów oraz główny autor badań, nie kryje entuzjazmu. Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ technologia została zaprojektowana z myślą o klinicystach i pacjentach. Może być łatwo i szybko stosowana - podkreśla.

Co więcej, profesor Mata ma nadzieję, że pierwszy produkt pojawi się w przyszłym roku - ta innowacja może wkrótce pomagać pacjentom na całym świecie. To oznacza, że już za kilkanaście miesięcy możemy spodziewać się przełomowych zmian w gabinetach stomatologicznych!

"Święty Graal" stomatologii coraz bliżej?

O randze odkrycia świadczą również słowa innych ekspertów. Paul Hatton, profesor nauk o biomateriałach w Szkole Stomatologii Klinicznej w Sheffield oraz członek komitetu zdrowia i nauki Brytyjskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego, mówi wprost: Odtworzenie naturalnego szkliwa w celu naprawy zębów było swego rodzaju 'Świętym Graalem' dla naukowców zajmujących się materiałami stomatologicznymi przez wiele lat, a ten artykuł sugeruje, że dokonano ekscytującego przełomu.

Odkrycie brytyjskich naukowców może więc zapoczątkować nową erę w profilaktyce i leczeniu chorób jamy ustnej. Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, być może już wkrótce miliony osób na całym świecie będą mogły cieszyć się zdrowym uśmiechem przez długie lata.