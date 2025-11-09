​19-latek kierujący audi zginął, a 18-letnia pasażerka walczy o życie - to tragiczny bilans wypadku między miejscowościami Prabuty (woj. pomorskie), a Bronowo (woj. warmińsko-mazurskie). Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Samochód miał zjechać na pobocze i uderzyć w drzewo. Policja przekazała, że kierowca jechał za szybko - nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Audi wypadło z jezdni

W niedzielne popołudnie doszło do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej 521, na odcinku między miejscowościami Prabuty i Bronowo. Audi jadące od strony Kwidzyna (woj. pomorskie), podczas wyprzedzania wypadło z jedni. Kierowca nie był w stanie opanować pojazdu i samochód uderzył w drzewo.

Audi kierował 19-latek, który zginął na miejscu. Jechała z nim 18-letnia pasażerka - w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie walczy o życie.

Audi jechało z nadmierną prędkością, która nie była dostosowana do panujących dziś warunków drogowych - powiedziała mł. asp. Anna Sznarkowska z iławskiej policji, cytowana przez PAP. Policjantka dodała, że być może śliskie liście, znajdujące się na drodze, utrudniły powrót samochodu na jezdnię.

Warunki na drogach w niedzielę w województwie warmińsko-mazurskim są trudne. Występują gęste mgły, miejscami pada również drobny deszcz.