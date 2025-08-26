Dwaj policjanci zostali zastrzeleni w mieście Porepunkah w australijskim stanie Wiktoria. Jeden funkcjonariusz został ranny. Napastnik nie został jeszcze zatrzymany.

Policjanci na miejscu zbrodni / SIMON DALLINGER / PAP/EPA

Informując o strzelaninie, BBC zwraca uwagę, że tego typu przestępstwa są rzadkie w Australii. Obowiązują tam bowiem jedne z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących broni palnej.

Policja stanu Wiktoria poinformowała w mediach społecznościowych, że 10 funkcjonariuszy przyjechało do Porepunkah po godzinie 10:30 czasu lokalnego. Dwaj zostali zastrzeleni, a jeden jest poważnie ranny. W komunikacie poinformowano, że napastnik uciekł.

"The Age", jedna z głównych gazet w Melbourne, donosi, że policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę w związku z zarzutami wykorzystywania seksualnego. Wtedy wpadli w zasadzkę, która doprowadziła do śmierci dwóch funkcjonariuszy.

Policyjny helikopter nad miejscem zdarzenia / SIMON DALLINGER / PAP/EPA

"The Age" podaje również, że napastnik miał zabrać broń zabitym funkcjonariuszom, a potem uciec z rodziną i dziećmi.

ABC - australijski nadawca publiczny - podaje, że napastnik ma należeć do osób, które nazywają się "suwerennymi obywatelami" i uważają, że władze są nielegalne.