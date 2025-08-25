​Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w poniedziałek opowiedział się za zmianą nazwy ministerstwa obrony na ministerstwo wojny, czym nawiązał do przeszłości. Departament wojny działał w USA do lat 40. XX wieku. Zdaniem Trumpa miało to mocniejsze brzmienie.

Donald Trump chce by ministerstwo obrony USA zmieniło nazwę na ministerstwo wojny (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

O swoim skądinąd kontrowersyjnym pomyśle amerykański przywódca opowiedział w poniedziałek w trakcie spotkania w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy (...) Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić - powiedział prezydent USA.

Stojący za nim szef Pentagonu Pete Hegseth nie tylko poparł pomysł Trumpa, ale również złożył w tej sprawie deklarację. Tak wkrótce się stanie - powiedział.

Ministerstwo wojny

Departament wojny działał w USA od 1789 do 1947 r. Po reorganizacji, w 1949 r., powołano resort obrony. Trump już wcześniej nazywał Hegsetha ministrem (sekretarzem) wojny, a sam szef Pentagonu poruszył temat zmiany nazwy ministerstwa w marcu - przypomniał "Newsweek".

Donald Trump zapowiedział, że oficjalne ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach.