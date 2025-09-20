Wieże katedry Notre Dame w Paryżu są ponownie otwarte dla turystów. W sobotę skończyło się ich kilkuletnie zamknięcie, spowodowane pożarem z 2019 r. Na zwiedzających dzwonnica wieży południowej, a także jeden z najpiękniejszych widoków na Paryż.

Wieże katedry Notre Dame w Paryżu ponownie udostępnione zwiedzającym / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

Wstęp jest płatny (16 euro), choć wejście do samej katedry, otwartej po renowacji w grudniu 2024 roku, jest darmowy. Pokonać trzeba 424 schody prowadzące na górę, dlatego trasę doradza się osobom w dobrej formie fizycznej.

Zwiedzanie rozpoczyna się od wejścia do wieży południowej. Po pokonaniu kamiennych schodów dociera się do podnóża dzwonnicy wewnątrz wieży. Mieści ona dwa dzwony o imionach Emmanuel i Maria. Ich dźwięk można usłyszeć tylko przy najważniejszych okazjach.

Na szczyt dzwonnicy prowadzą kolejne schody, drewniane. Podziwiać można drewnianą konstrukcję dzwonnicy, wzniesioną nie tylko po to, by utrzymać dzwony, ale też, by zapobiec przenoszeniu się wibracji na samą wieżę. Kolejne stopnie prowadzą na szczyt wieży, znajdujący się na wysokości 69 metrów nad ziemią.

Ze szczytu dzwonnicy zwiedzający kieruje się w dół, by przejść na poziom pomiędzy wieżami. Jest to dziedziniec otoczony kolumnami; można tu przyjrzeć się kamiennym chimerom. Stąd również widać zrekonstruowany dach katedry, którego odbudowa po pożarze była ogromnym przedsięwzięciem. Po przejściu dziedzińca dochodzi się do wieży północnej, a z niej trasa prowadzi na dół, do wyjścia z katedry.

Bilety umożliwiające zwiedzanie wież Notre Dame należy kupić przez internet, na stronie internetowej katedry ( https://www.tours-notre-dame-de-paris.fr/en ). Bilety na ten weekend, gdy we Francji odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa, znikły w ciągu 24 minut.

Podczas odbudowy dachu katedry zdjęto osiem dzwonów z wieży północnej i sprawdzono ich stan. Na wieży południowej, która nie była zagrożona podczas pożaru, rekonstrukcji wymagały belki zniszczone przez korniki. Wymieniono pokrycie dachu wież. Zamontowano instalacje ułatwiające zwiedzanie i podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe.