Pożar, który wybuchł w katedrze Mezquita w Kordobie na południu Hiszpanii, sprawił, że zawaliło się sklepienie jednej z kaplic. Hiszpanie cieszą się jednak, że dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej udało się uniknąć "bezprecedensowej katastrofy o międzynarodowym wydźwięku".

Ogień w położonej na południu Hiszpanii historycznej katedrze Mezquita wybuchł w piątek wieczorem; jego przyczyną było prawdopodobnie zwarcie w urządzeniu sprzątającym.

W mediach pożar szybko zaczęto porównywać do tego, który w 2019 r. wybuchł w paryskiej katedrze Notre Dame. Tym razem strażakom udało się jednak szybko opanować ogień. Byłaby to bezprecedensowa katastrofa, o międzynarodowym oddźwięku, ale szybka interwencja straży pożarnej pozwoliła jej uniknąć - powiedział burmistrz Kordoby Jose Maria Bellido, cytowany przez dziennik "El Mundo".

"Bardzo ograniczone szkody"

W sobotę wczesnym rankiem doszło do zawalenia się drewnianego sklepienia jednej z kaplic świątyni. Jak podał dziekan kapituły katedralnej Joaquin Alberto Nieva, szkody są jednak "bardzo ograniczone", a najbardziej wartościowe pod względem historycznym i artystycznym miejsca w katedrze udało się uratować.

Świątynia ponownie otworzyła w sobotę swoje podwoje dla odwiedzających, ale z ograniczeniami w miejscach, które zniszczył żywioł.

Meczet przekształcony w katedrę chrześcijańską

Mezquita uchodzi za najważniejszy i największy dawny muzułmański zabytek w Europie Zachodniej i jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii. Obiekt znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Pierwotnie Wielki Meczet, zbudowany w VIII w. za panowania Umajjadów, jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury islamskiej. Po rekonkwiście w XIII w. został przekształcony w katedrę chrześcijańską, ale zachował charakterystyczne elementy muzułmańskie.