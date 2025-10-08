Gdy w 1989 roku otwierano Hotel Forum w Krakowie, cała Polska patrzyła na niego z zazdrością. Nowoczesność, luksus i innowacyjne rozwiązania sprawiły, że obiekt stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hoteli w kraju. Dziś dawna perła architektury PRL-u pełni zupełnie inną funkcję, a jej przyszłość wciąż budzi emocje mieszkańców. Do końca tygodnia powinna zapaść decyzja w sprawie wpisania dawnego Hotelu Forum w Krakowie do rejestru zabytków. Reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał w tej sprawie z mieszkańcami Krakowa.

Wybudowany w latach 1978-1989 według projektu Janusza Ingardena Hotel Forum z 278 klimatyzowanymi pokojami, basenem, sauną i sklepem Pewex stał się symbolem luksusu i nowoczesności PRL.

Po 13 latach działalności obiekt zamknięto z powodu rzekomych wad fundamentów, lecz w 2007 r. ekspertyza wykazała dobry stan konstrukcji; dziś Forum tętni życiem jako klubokawiarnie i przestrzeń rozrywkowa.

Obecnie trwa procedura wpisu Hotelu Forum do rejestru zabytków - decyzja ma zapaść w najbliższych dniach, a mieszkańcy Krakowa podkreślają wartość historyczną i tożsamościową obiektu.

Architektoniczna perła nad Wisłą

Hotel Forum został zaprojektowany przez znanego architekta Janusza Ingardena. Budowa rozpoczęła się w 1978 roku, a zakończyła po jedenastu latach, w 1989 roku. W tamtym czasie obiekt był jednym z najbardziej nowoczesnych budynków nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Jego charakterystyczna bryła, położenie tuż nad Wisłą oraz imponująca liczba 278 luksusowych pokoi przyciągały uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Luksus i technologia na światowym poziomie

Hotel Forum od początku wyróżniał się na tle innych obiektów hotelowych. Goście mogli korzystać z klimatyzowanych pokoi, co w tamtych czasach było prawdziwym luksusem. Na terenie hotelu działały dwie restauracje, grill bar oraz drink bar, a obsługa hotelowa liczyła nawet stu kelnerów. W hotelu zastosowano skomputeryzowaną obsługę klienta - rezerwacje, wydatki i pobyt gości były rejestrowane w systemie komputerowym, a dane aktualizowano podczas nocnych sesji. To rozwiązanie wyprzedzało epokę i było rzadkością w Polsce końca lat 80.

Goście Hotelu Forum mogli liczyć na szereg udogodnień, które dziś wydają się standardem, ale wówczas były prawdziwą nowością. W toaletach zastosowano automatyczne spłukiwanie wody, a w wolnych chwilach można było korzystać z basenu, sauny, solarium czy nawet sklepu Pewex, oferującego towary z Zachodu. Wszystko to sprawiało, że Forum stał się synonimem luksusu i nowoczesności.

Tajemnicze zamknięcie i kontrowersje wokół konstrukcji

Mimo ogromnej popularności, Hotel Forum został zamknięty już po 13 latach działalności - 9 listopada 2002 roku. Oficjalnym powodem były wady konstrukcyjne, a konkretnie problem z nasiąkaniem fundamentów i zalewaniem piwnic przez wody Wisły. Jednak w 2007 roku, po ponownej ekspertyzie, okazało się, że konstrukcja budynku jest w bardzo dobrym stanie. Ta informacja wywołała niemałe poruszenie wśród mieszkańców i miłośników architektury.

Nowe życie dawnego hotelu

Po zamknięciu hotelu budynek przez lata stał pusty, aż w końcu zaczął tętnić życiem na nowo. Obecnie w dawnym Forum działają klubokawiarnie, restauracje i przestrzenie rozrywkowe, które przyciągają zarówno krakowian, jak i turystów. Miejsce to stało się jednym z centrów imprezowego Krakowa, a jego industrialny klimat i widok na Wisłę przyciągają miłośników niebanalnych przestrzeni.

Przyszłość Forum pod znakiem zapytania

Pod koniec września do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie wpłynęło pismo właścicieli obiektu z prośbą o wydanie dodatkowej ekspertyzy dotyczącej konsekwencji wpisu hotelu do rejestru zabytków. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach. Mieszkańcy Krakowa są zgodni - takie miejsca należy chronić, bo stanowią ważny element historii miasta i jego tożsamości.

Dla mnie to jest taki sentymentalny symbol Krakowa i fajnie, gdyby z tym coś fajnego zrobili, a nie postawili kolejny blok

To jest jeden z niewielu budynków okresu PRL-u, który coś w sobie ma

Na tamte czasy to był jeden z najlepszych hoteli w Polsce, a nawet w Europie i uważam, że zasługuje na to

- mówią rozmówcy reportera RMF FM Macieja Sołtysa.



