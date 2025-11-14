70-letnia Polka została zaatakowana przez nieznanego sprawcę podczas spaceru w niemieckim Celle (kraj związkowym Dolna Saksonia) – informuje „Cellesche Zeitung”. Seniorka doznała obrażeń twarzy, wpadła do rzeki i była przez pewien czas uznana za zaginioną. Miejscowa policja sprawdza, czy atak może mieć związek z wcześniejszymi incydentami w tej okolicy.
- 70-letnia Polka została zaatakowana podczas spaceru w niemieckim Celle.
- Napastnik uderzył seniorkę w twarz, powodując obrażenia wymagające pomocy medycznej.
- Rodzina zgłosiła zaginięcie, a policja rozpoczęła poszukiwania z udziałem tłumacza.
- Seniorka została odnaleziona przemoczona, nie wiadomo jednak, czy sama wpadła do rzeki, czy została do niej wepchnięta.
- Policja szuka sprawcy i świadków zdarzenia, apelując o kontakt do osób, które widziały coś niepokojącego w Dammaschwiese.
- Funkcjonariusze sprawdzają, czy atak ma związek z wcześniejszym incydentem z 15 października, gdy zaatakowano 21-letnią kobietę w tej samej okolicy.
70-latka wybrała się w środę na spacer w popularne miejsce wypoczynku w Celle. W trakcie przechadzki kobieta została zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Napastnik uderzył ją w twarz, powodując obrażenia wymagające interwencji medycznej. Po ataku seniorka była zdezorientowana i przez kilka godzin nie mogła odnaleźć drogi do domu.
Rodzina zgłosiła zaginięcie kobiety, gdy ta nie wróciła do domu o umówionej godzinie. Policja rozpoczęła poszukiwania, a kontakt z seniorką udało się nawiązać dzięki pomocy policyjnego tłumacza, bo 70-latka mówi wyłącznie po polsku.
W rozmowie telefonicznej seniorka poinformowała, że jest przemoczona, ponieważ wpadła do rzeki. Nie wiadomo jednak, czy wpadła do wody sama, czy została do niej wepchnięta przez sprawcę.
Wczoraj miejscowa policja z psami tropiącymi szukała śladów napastnika. Poszukiwani są również świadkowie zdarzenia. Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które w środę zauważyły dziwne zachowanie w Dammaschwiese o kontakt.
Znany jest też rysopis napastnika. Według ustaleń funkcjonariuszy, jest to osoba w wieku około 30-40 lat, o szczupłej budowie ciała i wzroście około 170 cm. Mężczyzna nie ma brody, ma wyraźnie zarysowane kości policzkowe, ciemne oczy oraz ciemne włosy. W chwili zdarzenia ubrany był na ciemno.
Policja sprawdza również, czy zdarzenie ma związek z atakiem, do którego doszło 15 października na terenie Dammaschwiese, kiedy to brutalnie do krzaków została popchnięta 21-letnia kobieta.