Wielka Brytania wprowadza historyczne zmiany w walce z nałogiem tytoniowym. Parlament zatwierdził ustawę, która zakazuje sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Nowe przepisy mają na celu stworzenie "pokolenia wolnego od dymu".

Wielka Brytania wprowadza przełomowy zakaz sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku.

Nowe prawo ma na celu stworzenie "pokolenia wolnego od dymu".

Obie izby brytyjskiego parlamentu - Izba Gmin i Izba Lordów - przyjęły ostateczną wersję tzw. Tobacco and Vapes Bill. Zgodnie z nowym prawem, sklepy nie będą mogły sprzedawać wyrobów tytoniowych osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Oznacza to, że obecni 17-latkowie i młodsi będą objęci dożywotnim zakazem zakupu papierosów.



Ustawa przewiduje również rozszerzenie uprawnień rządu w zakresie regulacji produktów tytoniowych, e-papierosów oraz ich opakowań i smaków. Nowe przepisy obejmują także zakaz wapowania (używania e-papierosów) w samochodach przewożących dzieci, na placach zabaw, w pobliżu szkół oraz w szpitalach. Wyjątkiem pozostają tereny na zewnątrz szpitali, gdzie palenie i wapowanie będzie dozwolone, by wspierać osoby rzucające nałóg.

Zakaz nie obejmuje jednak prywatnych domów, ogródków piwnych, plaż czy innych otwartych przestrzeni. Palenie i wapowanie w tych miejscach pozostaje dozwolone.

Kiedy zacznie obowiązywać zakaz?

Minister zdrowia Wes Streeting określił nowe przepisy jako "historyczny moment dla zdrowia publicznego". Podkreślił, że prewencja jest skuteczniejsza niż leczenie.

Ustawa czeka teraz na podpis królewski (tzw. royal assent), po którym wejdzie w życie. Stanie się to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.