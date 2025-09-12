Podejrzany o zastrzelenie Charliego Kirka, jednego z najpopularniejszych konserwatywnych aktywistów, został zatrzymany - poinformował w wywiadzie dla Fox News Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że domniemanego zabójcę wydał organom ścigania ktoś "bardzo mu bliski".

Znicze i kwiaty przy fotografii zastrzelonego Charliego Kirka / Clemens Bilan / PAP/EPA

31-letni Charlie Kirk został śmiertelnie postrzelony 10 września podczas przemówienia na Uniwersytecie Utah Valley. W wieku 18 lat założył grupę Turning Point USA, która stała się największym konserwatywnym ruchem młodzieżowym w Ameryce. On sam z czasem został jednym z najpopularniejszych prawicowych aktywistów. Był zagorzałym zwolennikiem Donalda Trumpa.

To właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował w piątek, że podejrzany o zastrzelenie Charliego kilka został zatrzymany. Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że mamy go w areszcie. Wszyscy wykonali świetną robotę - powiedział w rozmowie na antenie stacji Fox News.

Zdradził, że zatrzymanie było możliwe dzięki informacji od duchownego - znał on rodzinę sprawcy, którego tożsamości dotąd nie podano. To był duchowny, który poszedł z tym do przyjaciela, który był związany z organami ścigania. (...) Potem włączył się w to ojciec (sprawcy), który mu powiedział: "musisz się poddać" - relacjonował gospodarz Białego Domu. Prezydent USA odmówił podania informacji o motywacji sprawcy, lecz stwierdził, że chce, by został skazany na karę śmierci.

Również stacja CNN przekazała, powołując się na cztery źródła zaznajomione ze sprawą, że śledczy aresztowali i przesłuchują jedną osobę w związku ze śmiertelnym postrzeleniem konserwatywnego aktywisty. Dziennik "New York Post" podał, że podejrzany o zastrzelenie Charliego Kirka to 22-latek zamieszkujący stan Utah.

Więcej informacji poznamy na konferencji prasowej, którą organy ścigania mają zorganizować w piątkowe popołudnie czasu polskiego.