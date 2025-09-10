Charlie Kirk - konserwatywny komentator polityczny, znany z organizowania otwartych spotkań ze swoimi przeciwnikami - został postrzelony w trakcie wydarzenia na Uniwersytecie Utah Valley. O jego śmierci poinformował Donald Trump. "Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał większego serca dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych niż Charlie" - napisał na platformie Truth Social prezydent USA.

Charlie Kirk nie żyje / East News

Kirk trafił do szpitala z raną postrzałową. Niestety jego życia nie udało się uratować.

Charlie Kirk to amerykański konserwatywny komentator polityczny, założyciel i prezes organizacji Turning Point USA, znany z aktywności w mediach społecznościowych oraz prowadzenia własnego podcastu "The Charlie Kirk Show".

W ostatnich miesiącach Kirk pojawiał się w mediach głównie w kontekście amerykańskiej sceny politycznej, zwłaszcza w związku z wyborami prezydenckimi w USA oraz debatą na temat dezinformacji klimatycznej, gdzie wymieniany był jako jeden z czołowych influencerów szerzących kontrowersyjne treści na ten temat.

Konserwatywny komentator Charlie Kirk został postrzelony w czwartek podczas wydarzenia na Uniwersytecie Utah Valley - poinformował jako pierwszy reporter NBC News w mediach społecznościowych, powołując się na rzecznika uczelni.