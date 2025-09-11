​Zabójstwo Charliego Kirka, jednego z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, wywołało falę oburzenia w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. 31-letni działacz zmarł po zamachu podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley. Wydarzenie to stawia pytania o bezpieczeństwo polityków i kondycję amerykańskiej demokracji.

Donald Trump i Charlie Kirk. Karol Nawrocki komentuje śmierć współpracownika prezydenta USA. fot. PAP/Abaca/Jakub Kaczmarczyk / PAP

W środę, 10 września, podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley doszło do dramatycznych wydarzeń. Charlie Kirk, znany aktywista i bliski sojusznik prezydenta Donalda Trumpa, został postrzelony na oczach zgromadzonej publiczności. Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych i przewiezienia do szpitala, 31-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Śmierć Kirka wstrząsnęła opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. Był on jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej prawicy, założycielem organizacji Turning Point USA, która skupiała się na mobilizacji młodych konserwatywnych wyborców. Kirk prowadził także własne media i był aktywny w debacie publicznej, często pojawiając się w programach telewizyjnych i na wiecach politycznych.

Karol Nawrocki reaguje na zamach

Do tragicznych wydarzeń odniósł się prezydent Nawrocki, który w czwartek opublikował oświadczenie w serwisie X.

Każdy akt agresji zasługuje na potępienie. Jednak zabójstwo młodego mężczyzny, męża i ojca, z powodu różnic politycznych budzi najgłębszy sprzeciw i podważa same podstawy demokracji - napisał.

Prezydent podkreślił, że Charlie Kirk odważnie bronił wartości cenionych przez oba narody. Jego przesłanie rezonuje teraz jeszcze mocniej - dodał, wyrażając solidarność z rodziną zmarłego i całym narodem amerykańskim. Słowa te znalazły szeroki oddźwięk wśród polityków oraz komentatorów, którzy wskazują, że atak na Kirka to nie tylko tragedia osobista, ale także poważny cios dla wolności słowa i bezpieczeństwa politycznego w USA.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był jednym z najbardziej wpływowych młodych politycznych aktywistów w Stanach Zjednoczonych. Jako założyciel i lider organizacji Turning Point USA, od lat angażował się w działania na rzecz mobilizacji młodych wyborców o poglądach konserwatywnych. Jego działalność nie ograniczała się jednak tylko do polityki - prowadził własne media, był autorem książek i regularnie występował w roli komentatora w amerykańskich mediach.

Jego bliska współpraca z Donaldem Trumpem sprawiła, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli amerykańskiej prawicy. Kirk był również znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i bezkompromisowego podejścia do przeciwników politycznych, co budziło zarówno podziw, jak i krytykę.

Śledztwo trwa, sprawca na wolności

W związku z zabójstwem Charliego Kirka służby zatrzymały jedną osobę. Po przesłuchaniu została ona jednak zwolniona z aresztu. Śledztwo w sprawie zamachu trwa, a amerykańskie media donoszą, że policja analizuje nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków zdarzenia. Motywy sprawcy pozostają niejasne, choć wiele wskazuje na to, że atak miał podłoże polityczne.