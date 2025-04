Poparcie dla Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych maleje - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez "New York Times" i Siena College. Obecnie tylko 42 proc. Amerykanów wyraża aprobatę dla działań prezydenta, podczas gdy niezadowolenie deklaruje aż 54 proc. respondentów. Jest to spadek w porównaniu z poprzednimi badaniami, kiedy to prezydent USA cieszył się większym poparciem, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych.

Ucieczka od ceł Trumpa. Apple chce przenieść montaż iPhone'ów do Indii Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez "New York Times" i Siena College wynika, że poparcie Amerykanów dla Donalda Trumpa systematycznie się kurczy. Obecnie wskaźnik aprobaty dla prezydenta wynosi 42 proc., podczas gdy niezadowolenie wyraża aż 54 proc. ankietowanych. "Te notowania są historycznie niskie jak na tak wczesny etap kadencji, choć odzwierciedlają ogólną niepopularność prezydenta, która jednak nie przeszkodziła mu w zdobyciu kluczowych stanów w ubiegłorocznych wyborach" - zauważa piątkowy "New York Times". Jak Amerykanie oceniają działania swojego prezydenta? New York Times podkreśla, że zaufanie do Donalda Trumpa w kwestiach gospodarczych było jednym z filarów jego wyborczego zwycięstwa w 2024 roku. Rok temu, w sondażu New YorkTimes/Siena, aż 64 proc. wyborców pozytywnie oceniało jego wcześniejszą politykę gospodarczą. Obecnie ten odsetek spadł do zaledwie 43 proc., a 55 proc. respondentów wyraża dezaprobatę. W odpowiedzi na inne pytanie 50 proc. ankietowanych uważa, że gospodarka pogorszyła się od czasu objęcia przez republikanina urzędu, a tylko 21 proc. dostrzega poprawę. Relacje handlowe z innymi krajami zyskały uznanie 42 proc. respondentów, a negatywną ocenę wystawiło 53 proc. Aż 68 proc. uczestników sondażu jest zdania, że kraj czerpie największe korzyści z sojuszy i handlu, podczas gdy tylko 24 proc. uważa, że przynoszą one USA szkody. 61 proc. ankietowanych, w tym 33 proc. republikanów, uważa, że prezydent nie powinien mieć możliwości nakładania ceł bez zgody Kongresu. Polityka zagraniczna prezydenta USA, związana z konfliktami międzynarodowymi, spotyka się z aprobatą 40 proc. respondentów, a 54 proc. wyraża sprzeciw. W kwestii jego działań w związku z wojną Rosji z Ukrainą, 35 proc. popiera jego wysiłki, a 56 proc. jest przeciwne. Amerykanie są również podzieleni w ocenie polityki imigracyjnej gospodarza Białego Domu. Poparcie dla niej wyraża 47 proc. ankietowanych, a sprzeciw - 51 proc., choć, jak zauważa "NYT", większość społeczeństwa opowiada się za deportacjami. Jednak w przypadku deportacji legalnych imigrantów protestujących przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy, 63 proc. respondentów jest przeciwko takim działaniom, a tylko 17 proc. je popiera. Polityka Donalda Trumpa zaszkodziła Amerykanom Ogółem 54 proc. wyborców uważa, że zmiany wprowadzone przez Trumpa w systemie politycznym i gospodarczym kraju "zaszły za daleko". Wśród niezależnych wyborców ten odsetek wynosi aż 63 proc. 50 proc. respondentów ocenia, że wstrząs, jaki amerykański przywódca wprowadził do systemu politycznego i gospodarczego kraju, był "złą rzeczą", a tylko 36 proc. określa te zmiany jako pozytywne. "Jedną z najbardziej niepokojących kwestii dla prezydenta Trumpa jest odsetek wyborców, którzy czują się poszkodowani przez jego politykę. Dwukrotnie więcej osób twierdzi, że jego działania im zaszkodziły, niż pomogły. To odwrócenie sytuacji z jesieni ubiegłego roku, kiedy wielu wyborców z różnych grup demograficznych postrzegało politykę prezydenta w pierwszej kadencji jako korzystną" - podkreśla "New York Times".