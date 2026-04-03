Centralne dowództwo armii Iranu przekazało w piątek, że siły irańskie zestrzeliły amerykański myśliwiec F-35 .

Na zdjęciach i nagraniach pokazanych przez irańską telewizję państwową widać szczątki myśliwca.

Eksperci skonsultowani przez "Guardiana" ocenili, że jest to jednak najprawdopodobniej myśliwiec F-15E sił powietrznych USA należący do 494. eskadry stacjonującej w Wielkiej Brytanii w bazie RAF Lakenheath.

Nie jest jasne, kiedy opublikowane zdjęcia zostały zrobione. Jak donosi "Guardian", Amerykanie potwierdzili nieoficjalnie, że F-15E został zestrzelony i trwają poszukiwania załogi. Wojsko USA nie udzieliło jednak oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Na koncie Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej opublikowano zdjęcie fotela pochodzącego z zestrzelonego myśliwca. Zdaniem Justina Bronka, eksperta lotnictwa z think tanku Royal United Services Institute, typ ACES II używany jest w myśliwcach F-15E - powiedział "Guardianowi".