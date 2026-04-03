​Donald Trump skomentował zestrzelenie przez Iran amerykańskiego myśliwca. W rozmowie ze stacją NBC News ocenił, że "to nie wpłynie na negocjacje z tym kraje". Irańska telewizja państwowa pokazała wcześniej rzekome zdjęcia zestrzelonego myśliwca sił powietrznych USA tF-35. Brytyjski dziennik "Guardian" informuje jednak, że jest to maszyna typu F-15. Według stacji CBS News, jeden członek załogi został uratowany przez amerykańskie siły.

Centralne dowództwo armii Iranu przekazało w piątek, że siły irańskie zestrzeliły amerykański myśliwiec F-35.

Na zdjęciach i nagraniach pokazanych przez irańską telewizję państwową widać szczątki myśliwca.

Eksperci skonsultowani przez "Guardiana" ocenili, że jest to jednak najprawdopodobniej myśliwiec F-15E sił powietrznych USA należący do 494. eskadry stacjonującej w Wielkiej Brytanii w bazie RAF Lakenheath.

Nie jest jasne, kiedy opublikowane zdjęcia zostały zrobione. Jak donosi "Guardian", Amerykanie potwierdzili nieoficjalnie, że F-15E został zestrzelony i trwają poszukiwania załogi. Wojsko USA nie udzieliło jednak oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Na koncie Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej opublikowano zdjęcie fotela pochodzącego z zestrzelonego myśliwca. Zdaniem Justina Bronka, eksperta lotnictwa z think tanku Royal United Services Institute, typ ACES II używany jest w myśliwcach F-15E - powiedział "Guardianowi".

Iran zestrzelił myśliwiec USA. CBS: jeden członek załogi uratowany

W piątek stacja CBS News, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, podała, że jeden członek załogi myśliwca F-15E został uratowany przez amerykańskie siły. Akcja poszukiwawczo-ratownicza drugiej osoby trwa i koncentruje się na regionie Chuzestan nad Zatoką Perską, przy granicy z Irakiem.

Reakcja Donalda Trumpa: To jest wojna

Z kolei amerykański przywódca Donald Trump, pytany w piątek przez stację NBC News o strącenie nad Iranem amerykańskiego myśliwca, odpowiedział, że "to nie wpłynie na negocjacje z tym krajem".

W krótkiej rozmowie telefonicznej Trump odmówił ujawnienia szczegółów trwających poszukiwań w Iranie po strąceniu amerykańskiego myśliwca F-15. Jednocześnie wyraził złość z powodu tego, jak relacjonowana jest ta intensywna i delikatna operacja wojskowa - podała NBC. 

Pytany o to, czy dzisiejsze wydarzenia wpłyną na negocjacje z Iranem, odparł: Nie, to wojna. Jesteśmy na wojnie. 

F-15E to wielozadaniowy myśliwiec, mający możliwość prowadzenia walki powietrze-ziemia. Samolot ma dwuosobową załogę. Przypomnijmy, że od 28 lutego na Bliskim Wschodzie trwa wojna USA i Izraela z Iranem.

