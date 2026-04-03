Donald Trump skomentował zestrzelenie przez Iran amerykańskiego myśliwca. W rozmowie ze stacją NBC News ocenił, że "to nie wpłynie na negocjacje z tym kraje". Irańska telewizja państwowa pokazała wcześniej rzekome zdjęcia zestrzelonego myśliwca sił powietrznych USA tF-35. Brytyjski dziennik "Guardian" informuje jednak, że jest to maszyna typu F-15. Według stacji CBS News, jeden członek załogi został uratowany przez amerykańskie siły.
Piątek, 3 kwietnia (18:01)
Aktualizacja: Piątek, 3 kwietnia (22:19)
REKLAMA