Czy Unia Europejska stanie się kluczowym graczem w przywracaniu bezpieczeństwa i płynności żeglugi w strategicznej cieśninie Ormuz? Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, podczas spotkania z dziennikarzami w Brukseli nie wyklucza dialogu z USA w tej sprawie, choć Polska – jak podkreśla – nie planuje udziału w ewentualnej misji.

Kaja Kallas zasugerowała w poniedziałek, że UE mogłaby użyć swoich misji na Bliskim Wschodzie - zmieniając im mandat działania - tak, aby mogły zostać zaangażowane w przywrócenie ruchu w cieśninie Ormuz.

Do tej propozycji odniósł się szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, który w rozmowie z dziennikarzami nie tylko ocenił pomysł, ale również przedstawił stanowisko Polski w tej sprawie.

To jest ciekawa sugestia. Prezydent Trump zwrócił się do NATO o pomoc, ale ileś krajów NATO już mu odpowiedziało. I żeby było jasne, Polska nie ma żadnych planów wzięcia udziału w takiej misji - podkreślił Sikorski, rozwiewając wątpliwości co do ewentualnego zaangażowania polskich sił w regionie.

Jak poinformowała dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, nie będzie operacji NATO w cieśninie Ormuz.

Minister przypomniał, że Unia Europejska już teraz dysponuje dwoma misjami działającymi w bezpośrednim sąsiedztwie cieśniny Ormuz. Jedna z nich, funkcjonująca w okolicach Rogu Afryki, została powołana do walki z somalijskimi piratami, którzy przez lata stanowili poważne zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi. Druga misja, operująca na Morzu Czerwonym, powstała jako odpowiedź na ataki bojowników Huti z Jemenu, którzy niejednokrotnie zagrażali tankowcom i statkom handlowym.

Osobiście uważam i wyraziłem to, że nie byłoby źle wejść w dialog ze stroną amerykańską o hipotetycznych możliwych przekształceniach tych misji, zgodnie z sugestią wysokiej przedstawiciel (Kai Kallas) - na czas, gdy zapanuje pokój. Trzeba będzie jednak rozładować te gigantyczne korki, które są po obu stronach cieśniny (Ormuz) - zaznaczył minister.