Na stronie change.org powstała petycja, której autorzy domagają się wydalenia Aliny Kabajewej ze Szwajcarii. Podpisało ją już ponad 32 tys. osób. Według doniesień prasy kochanka Władimira Putina ukrywa się z dziećmi w rezydencji w pobliżu jeziora Lugano.

Władimir Putin i Alina Kabajewa w 2004 roku / ITAR-TASS POOL / PAP/EPA

"Mimo trwającej wojny Szwajcaria nadal gości wspólniczkę reżimu Putina. Czas, by Szwajcaria zaczęła działać i doprowadziła do ponownego połączenia Aliny 'Ewy Braun' Kabajewej z jej fuhrerem" - piszą autorzy petycji. Z tekstu na portalu dowiadujemy się, że petycję stworzyli obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy. "Dlaczego mając na uwadze rozmiar sankcji nałożonych na Rosję, nadal gościcie ją i jej rodzinę, podczas gdy Putin niszczy życie milionów ludzi?" - pytają władzę Szwajcarii autorzy.

"Prosimy, żebyś (Szwajcario - przyp. RMF FM) bardzo uważnie przemyślała fakt, że Kabajewa ma obywatelstwo twojego kraju i żebyś sprawdziła tę osobę w kwestii sankcji, szczególnie, że to osoba, która szerzy propagandę. Podejmij decyzję w sprawie dalszego przebywania tej osoby w Twoim kraju". Autorzy apelują też o to, by władze sprawdziły, skąd pochodziły środki, za które sfinansowano zakup posiadłości w Szwajcarii. Podkreślili też, że jeśli Kabajewa pozyskała obywatelstwo Szwajcarii dzięki korupcji, to nie zawahają się upublicznić tych informacji.

Plotkarski portal "New York Post" i "Daily Mail" na początku marca informowały, że Alina Kabajewa, która ma być kochanką Władimira Putina, ukrywa się z czwórką dzieci w posiadłości w Szwajcarii. Według tych mediów była gimnastyczna ma z Putinem czwórkę dzieci: dwóch synów i siedmioletnie bliźniaczki. Wszystkie dzieci posiadają szwajcarskie paszporty.

Na wielu zdjęciach widać, że Kabajewa nosi obrączkę, ale oficjalne dokumenty potwierdzające jej małżeństwo z Putinem nie zostały ujawnione.

Olimpijskie medale, polityka i media

Alina Kabajewa stała się niezwykle popularna w Rosji ze względu na swoją karierę sportową. Gimnastyczka artystyczna ma na swoim koncie złoty medal zdobyty na igrzyskach w Atenach, brąz zdobyty w Sydney (w wieloboju indywidualnym), a do tego wiele medali mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

W 2007 roku została deputowaną Jednej Rosji (będącej zapleczem politycznym Władimira Putina) do Dumy. Jednym z jej politycznych postulatów było karanie ludzi za szerzenie "gejowskiej propagandy". Była też jedną z autorów ustaw o zakazie adoptowania rosyjskich dzieci przez obywateli USA. Stworzyła również projekt dotyczący nakazu wpisywania organizacji pozarządowych, które są finansowane przez zagraniczne instytucje, na listę zagranicznych agentów.

W 2014 roku zrezygnowała z działalności politycznej. Została przewodniczącą rady dyrektorów holdingu medialnego Narodowej Grupy Medialnej.

Gazeta, która ujawniła romans, upadła

Informację o tym, że Władimir Putin i jego żona Ludmiła wzięli rozwód z powodu romansu prezydenta Rosji z Kabajewą, podała w 2008 r. gazeta "Korespondent Moskiewski". Kreml zaprzeczył tym informacją. Kabajewa zażądała sprostowania. Kilka tygodni po opublikowaniu artykułu gazeta upadła - według oficjalnych informacji ze względu na trudności finansowe.

Zdaniem Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, Władimir i Alina wzięli potajemny ślub w miejscowości Wałdaj w 2013 roku.