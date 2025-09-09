Protesty w Nepalu

W starciach z policją, które towarzyszą antyrządowym demonstracjom, tylko w poniedziałek zginęło 19 osób, a ponad 100 zostało rannych. Dziś liczba ofiar śmiertelnych szacowana jest na co najmniej 22 osoby.

To właśnie krwawy przebieg protestów skłonił rząd Olego do odblokowania portali społecznościowych. Na zwołanym we wtorek spotkaniu z udziałem wszystkich partii politycznych Oli powiedział, że należy dążyć do "pokojowego dialogu, aby znaleźć rozwiązania każdego problemu".

Przypomnijmy, bezpośrednią przyczyną protestów stała się decyzja rządu, który w zeszłym tygodniu zablokował 26 platform społecznościowych i komunikatorów, takich jak Facebook, YouTube, LinkedIn, X i Reddit, oskarżając je o nieprzestrzeganie nowych przepisów. Według wyroku Sądu Najwyższego Nepalu z 2023 r. ministerstwo komunikacji i technologii informacyjnych nakazało tym firmom m.in. wyznaczenie lokalnego przedstawiciela i osoby odpowiedzialnej za moderację treści.

W ostatnich dniach władze poinformowały, że platformy otrzymały siedem dni na zarejestrowanie się w resorcie komunikacji. Do nakazu zastosowało się pięć platform, w tym TikTok, dzięki czemu uniknęły restrykcji. Wobec pozostałych wydano nakaz dezaktywacji.

Sprzeciw wobec korupcji

Mimo decyzji premiera o odblokowaniu portali społecznościowych, protesty nie ustały. We wtorek do Katmandu ciągnęły tłumy ludzi. Motorem napędowym demonstracji stał się bowiem sprzeciw wobec powszechnej korupcji w kraju.

Młodzi Nepalczycy od lat zmagają się z frustracją z powodu braku pracy. Miliony z nich wyjechało do pracy na Bliskim Wschodzie, w Korei Południowej i Malezji, głównie na place budowy, skąd przesyłają pieniądze do domu.

Dlatego dymisja premiera nie uspokoiła nastrojów. Pojawiły się doniesienia o podpaleniach domów czołowych polityków w Katmandu, a lokalne media informowały, że część ministrów ewakuowano z miasta wojskowymi śmigłowcami.

Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują byłego premiera Shera Bahadura Deubę i jego żonę Arzu Ranę, minister spraw zagranicznych w rządzie Oli, oraz ministra finansów Bishnu Paudela, którzy zostali zaatakowani przez protestujących. Agencja Reutera nie mogła od razu zweryfikować tej informacji.

BBC podało, że z dwóch nepalskich więzień uciekło ponad 900 osób.

Z powodu protestów do odwołania zamknięto międzynarodowe lotnisko Tribhuvan w Katmandu.