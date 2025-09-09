W nocy ukraińskie drony zaatakowały Soczi - jedno z najważniejszych rosyjskich kurortów nad Morzem Czarnym. W ataku zginęła jedna osoba oraz zostało uszkodzonych kilka budynków mieszkalnych. W chwili ataku w mieście miał przebywać prezydent Rosji Władimir Putin - wynika z doniesień niezależnych rosyjskich mediów.
O zdarzeniu poinformował we wtorek rano gubernator Kraju Krasnodarskiego, Wieniamin Kondratjew. Według jego relacji, w wyniku nocnego ataku zginął kierowca samochodu, w który uderzyły odłamki zestrzelonego drona. Wstępne szacunki lokalnych władz mówią także o uszkodzeniu około sześciu prywatnych domów. Mieszkańcy Soczi relacjonowali w mediach społecznościowych odgłosy eksplozji i syreny alarmowe, które rozbrzmiewały w różnych częściach miasta.