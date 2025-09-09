Dostęp do 26 platform społecznościowych i komunikatorów w Nepalu przywrócony przez władze - informuje AFP. Decyzja rządu nastąpiła po masowych protestach, w wyniku których zginęło 19 osób.

Protesty w Katmandu tłumione przez funkcjonariuszy / Narendra Shrestha / PAP/EPA

Cytowany przez lokalne media minister komunikacji Prithvi Subba Gurung potwierdził, że rząd zniósł blokadę podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się w poniedziałek wieczorem.

Rząd Nepalu w piątek zakazał działalności serwisów takich jak Facebook, YouTube, LinkedIn, X i Reddit, oskarżając je o nieprzestrzeganie nowych przepisów. Według wyroku Sądu Najwyższego Nepalu z 2023 r. ministerstwo komunikacji i technologii informacyjnych nakazało tym firmom wyznaczenie lokalnego przedstawiciela i osoby odpowiedzialnej za moderację treści.

Decyzja władz spotkała się ze stanowczym sprzeciwem społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia.

Krwawe protesty w Katmandu

W poniedziałek na ulicach stolicy Nepalu, Katmandu, i innych miast doszło do licznych zgromadzeń, podczas których protestujący wyrażali gniew także z powodu panujących w kraju korupcji i sięgającego 10 proc. bezrobocia.

Policja w Katmandu użyła gumowych kul, gazu łzawiącego, armatek wodnych i pałek, gdy demonstranci przedarli się przez druty kolczaste i próbowali wtargnąć do strefy zamkniętej w pobliżu parlamentu.

Policja poinformowała, że w stolicy zginęło 17 osób, a dwie kolejne w dystrykcie Sunsari we wschodniej części kraju.

Premier zapowiedział śledztwo

Premier Nepalu KP Sharma Oli oświadczył, że jest "głęboko zasmucony" ofiarami "tragicznego incydentu", i zapowiedział śledztwo w tej sprawie. W liście opublikowanym przez media przekazał, że "rząd nie był zwolennikiem blokowania mediów społecznościowych i zapewni warunki do ich używania". Dodał, że zostanie powołana komisja do zbadania protestów.

Agencja AFP zwraca uwagę, że blokada serwisów społecznościowym nie jest niczym nowym w Nepalu. W lipcu ub.r. rząd zawiesił dostęp do komunikatora Telegram, uzasadniając to wzrostem liczby oszustw internetowych.